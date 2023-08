Alba Díaz reaparece en las redes (tras el accidente de su padre) para recordarnos que necesitamos un pantalón de raya diplomática antes de que empiece el otoño

El pasado domingo, cuando Manuel Díaz, 'El Cordobés' sufría un accidente que ponía en peligro su mano tras una corrida de toros en Huesca, su hijaAlba Díaz nos informaba de que iba a estar unos días ausente de las redes sociales, hasta que la situación se clamara un poco. Ahora, mientras su madre, Vicky Martín Berrocal, se encuentra disfrutando de unos días en Cerdeña, la influencerse ha desplazado junto a su padre, que recibía ayer el alta hospitalaria, a Sevilla, al domicilio que este comparte con su actual esposa, Virginia Troconis. Desde allí, y mientras veían una película en el sofá, según ella misma nos explicaba, Alba Díaz ha aprovechado para compartirnos unas fotos de su viaje a Mallorca, al igual que hizo ayer su madre, enamorándonos con el vestido asimétrico más ideal. Entre fotos en bikini y momentos de relax, nosotras nos hemos quedado con la prenda más repetida en todas ella: un pantalón con raya diplomática.

Se trata de una prenda versátil, cómoda y favorecedora (ya que las rayas verticales estilizan un montón), que podemos combinar tanto con una blazer y unos salones para ir a la oficina, como con una camiseta de algodón y nuestras deportivas preferidas para crear un look más casual. Sea como sea, un pantalón con raya diplomática no puede faltar en tu armario este otoño y, para facilitarte el trabajo y que tu búsqueda no te robe el tiempo que deberías pasar en la piscina, hemos buscado para ti la opción perfecta. Te hablamos del pantalón full length raya diplomática de Zara, una prenda muy especial, confeccionada el algodón, poliamida y poliéster y diseñada como un modelo con tiro alto, bolsillos laterales y falsos bolsillos de vivo en la espalda. Un pantalón decorado con pliegues y rematado con un cierre frontal con cremallera, botón interior y ganchos metálicos.

Alba Díaz con pantalón de raya diplomática @albadiazmartin

Pantalón full length raya diplomática, de Zara (29,95€)

Pantalón full length raya diplomática Zara

Recuerda que, este otoño, un pantalón con raya diplomática no puede faltar en tus imprescindibles para ir a la oficina.