María Fernández-Rubíes tiene el vestido más cortito que nos pondremos como si fuera una blusa cuando llegue el otoño

Aunque suele enamorarnos (al igual que todas nuestras influencers preferidas) con todo lo que se pone, no habíamos sentido un flechazo así con María Fernandez-Rubíes desde que sacó su colección de sandalias metalizadas con la firma Genuins, que hicieron que hastaVioleta Mangriñan se olvidara, por ellas, de las botas cowboyque, meses después, nosotras todavía no conseguimos sacarnos de la cabeza. En esta ocasión, la influencernos ha conquistado (y a Paula Echevarría también, según le ha comentado en su post de Instagram) con el vestido más mini de agosto. Una opción ideal para llevar solo o combinar con unos shorts o unas bermudas y una prenda que, cuando llegue el otoño, no tenemos ninguna duda de que vamos a combinar como si fuera una blusa y ponérnoslas con nuestros pantalones vaqueros de campana preferidos para ir a la oficina. María Fernández-Rubíes ha decidido aportar un toque de elegancia al look combinando el vestido con unos stilettos de color naranja, con acabado satinado y decorados con un hebilla tipo joya en su puntera.

El vestido en sí es un modelo de la firma Nutka Studios. Se llama Dianas mini dress y está confeccionado completamente a partir de algodón y decorado con bordados de colores (procedentes de pigmentos naturales) hechos a mano. Se trata de un modelo diseñado con corte regular, mangas acampanas y cuello en V y decorado con ribete que que recorre toda la parte frontal, al igual que sus puños. Además, es una prenda súper favorecedora diseñada para adaptarse a todas las siluetas, ya que solamente está disponible en talla única. Nosotras no sabemos si nos lo pondremos como un vestido o como una blusa, pero si algo tenemos claro es que María Fernandez-Rubíes nos ha creado una necesidad muy fuerte de hacernos con este vestido antes de que se haga demasiado viral y se agote.

María Fernández-Rubíes en Conil @mariafrubies

Vestido Dianas mini dress, de Nutka Studios (79€)

Vestido Dianas mini dress Nutka Studios

Y es que ahora no podemos pensar en otra cosa que en todas las formas en las que podemos combinar este vestido mini tan ideal para sacarle el máximo partido, tanto en verano como en otoño.