Vicky Martín Berrocal se va a Cerdeña y nos enseña el vestido asimétrico más especial de sus vacaciones en Mallorca

Si ayer hacía que se agotarael vestido negro más ideal y favorecedor de Zara, hoy Vicky Martín Berrocal lo va a conseguir con este otro. Y es que, no sabemos por qué pero, desde que estrenó su nuevo corte de pelobob, no deja de enamorarnos con absolutamente todos los modelitos que se pone y con sus interminables viajes. Eso sí, la compadecemos a la hora de hacer y deshacer tantas maletas, a la vez que admiramos su capacidad para no olvidarse, en ninguna ella, de las prendas más especiales de su armario (y de las que mejor le quedan). Aunque ha pasado este fin de semana en Madrid, sufriendo el calor de la capital tras volver de su increíble viaje en la Riviera Francesa con su madre y su hija Alba Díaz, Vicky Martín Berrocal ya ha puesto un nuevo rumbo en sus vacaciones de verano hacia el glamuroso Porto Cervo, en la Isla de Cerdeña. Para no aburriste durante el viaje, nos compartía un remix de su estanciaen Palmay, obviamente, ya nos hemos enamorado de uno de sus vestidos.

Se trata de un diseño de Maria Dolores Guillén, una de las firmas de cabecera que, aunque no tiene página web, nosotras hemos encontrado su réplica online. Te hablamos del vestido Wallis de la firma Miss June, una prenda confeccionada en algodón slub con bordados y diseñada como un modelo largo, con manga asimétrica y cierre ajustable de lazada, bajo con abertura lateral que le aporta volumen y cintura marcada, que lo convierte en una pieza my favorecedora y que está decorada, al igual que su escote, con un ribete adornado con motivos geométricos de pedrería. Vicky Martín está espectacular con este vestido y nosotras estamos demasiado impacientes por descubrir los próximos estilismos con los que nuestra influencer preferida nos enamorará en la isla. ¿Será su última parada de las vacaciones?

Vicky Martín Berrocal @vickymartinberrocal

Vestido Wallis, de Miss June (175€)

Vestido Waliis Miss June

No sabemos si tenemos más ganas de conseguir el vestido de Vicky Martín Berrocal o de copiarle su corte de pelo, para que todas las prendas nos luzcan tan ideales como a ella.