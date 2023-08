Vicky Martín Berrocal y su hermana se convierten en Las Kardashian de Cerdeña con el look más juvenil del verano

¿Te acuerdas de los shortsque nos iba a robar nuestro novio y con los que Rocío Osorno nos conquistaba hacer unos días? Pues bien, ahora ha sido Vicky Martín Berrocal, vistiéndose a juego con su hermana Rocío, la que nos ha enamorado con un look muy deportivo, una opción con la que no estamos muy acostumbradas a verla y que nos recuerda a los shorts vaqueros con los que presumía de celulitis hace unas semanas y es que, desde que triunfó con su corte de pelo bob (ante el que no se pudo resistir ni su hija Alba Díaz, que sabe cuál es el pantalón que necesitamos para arrasar en la vuelta a la rutina), Vicky Martín Berrocal nos está mostrando una nueva faceta más juvenil, arriesgada y casual que nos encanta demasiado. En esta ocasión ha arrastrado con ella a su hermana y ambas nos han conquistado, al más puro estilo de las Kardashian con el conjunto azul Klein (tendencia que vimos en la Semana de la Moda de París) más favorecedor.

Se trata de un conjunto (estamos prácticamente seguras) de La Canaria Moda aunque, tristemente, no se encuentra disponible en su web. Ambas crearon un total lookcombinando este pantalón tan idealcon una camisa desabrochada a juego y, mientras que Vicky Martín berrocal optaba por un crop top de color negro para completar el outfit, suhermana Rocío se atrevía con un top de bikini, enseñándonos dos formas muy diferentes de llevar este conjunto. Si algo nos ha quedado claro (aparte de que Vicky Martín Berrocal es una de nuestras influencers preferidas) es que no podemos terminar el verano sin hacernos con unas bermudas.

Vicky y Rocío Martín Berrocal en Cerdeña @vickymartinberrocal

Impacientes no, lo suguiente. Así es como estamos por conocer la siguiente entrega de 'Las Berrocal en Cerdeña'.