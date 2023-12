Vicky Martín Berrocal se corona como la invitada perfecta a todas las bodas y nos lo ha vuelto a demostrar desde Colombia

Vicky Martín Berrocal es la invitada perfecta a todas las bodas, lo tenemos claro y tenemos muchas dudas. Si en verano se convirtió en la invitada mejor vestida de la boda de Tamara Falcó y de una boda en Sotogrande, ahora ha viajado a la primavera de Colombia para volvernos a deslumbrar con sus looks. Porque no sabemos como lo hace, pero siempre nos enamora con sus estilismos de invitada ideal y siempre luciendo diseños propios de su firma Victoria. O lo que es lo mismo, Vicky Martín Berrocal se lleva el título de la invitada mejor vestida en todas las bodas en este 2023. Y no es que lo digamos solo nosotras, o deja claro ella con todos sus estilismos, y de nuevo con este vestido verde lima de escote bardot que ha lucido en Colombia y que no puede ser más tendencia.

Si para la preboda, Vicky Martín Berrocal optó por u caftán en color coral que ya le habíamos visto en verano, para la boda ha brillado por todo lo alto con este vestido en color verde lima, con escote 'bardot', estructura floral y de corte sirena, que no puede ser más tendencia en este 2023 y que se seguirá llevando en 2024 para poder copiarla en nuestras bodas de verano. Un diseño que realza aún más la belleza de la diseñadora andaluza con el que nos ha enamorado a todas desde Colombia.

Que como diría Sebastián Yatra , Vicky Martín Berrocal tiene una energía bacana y lo ha vuelto a demostrar con este lookazo de invitada perfecta que ha combinado con una joyas de lo más deslumbrantes, y bolso saca también con brillos.