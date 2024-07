Vicky Martín Berrocal es la reina de la noche de Ibiza con el vestido negro más sexy de la firma de su hermana

Vicky Martin Berrocal sigue derrochando estilo en Ibiza, empoderándose, y pasando de las críticas. Y eso, no nos puede gustar más. No solo Victoria Federica se ha escapado a las islas, también lo ha hecho Vicky Martín Berrocal inspiración máxima para las noches de verano con este vestido de lo más sexy de la marca de su hermana, al igual que hizo el otro día en bikini. Vicky Martín Berrocal ya nos ha regalado su posado con el que adelanta la época estival con dos bañadores de Calzedonia que van a ser la máxima inspiración para las mujeres +50. Vicky Martín Berrocal está en su mejor momento, de eso no hay duda. 50 años y fabulosa, y para muestra de ello es las fotografías que nos ha dejado este fin de semana desde Ibiza. Por primera vez el año pasado Vicky subía una fotografía en bañador tumbada y otra en shorts, y este 2024 sigue con el mismo propósito de quererse y querer su cuerpo. Pero está claro que esta es la mejor respuesta que puede hacer Vicky a los haters, que no han dejado de comentar en esta fotografía en bikini. Pero Vicky pasa de todo. ¿Lo peor? Que las críticas son de otras mujeres, y eso no puede ser más triste. En el momento que dejemos de ser nuestras propias enemigas, dominaremos el mundo.

Porque sabemos que no hay nada mejor para las noches de verano que un vestido de 'efecto tipazo', y este negro que ha estrenado Vicky Martín Berrocal tiene todas las papeletas para que se convierte en el más deseado de las maletas de vacaciones, y para convertirse ella en la reina de Ibiza. Un diseño de la firma Vanseray, de su hermana Rocío, se trata del modelo 'Fiji', en negro, que está completamente agotado en negro, aunque está disponible en rosa fucsia y está además rebajado un 50%. Todas las prendas que componen la marca de Rocío son propuestas de lo más sensuales donde reinan las aberturas, y cortes muy sugerentes, piezas multiposición, escotes pronunciados y colores muy brillantes, como lila, rosas, verde o fucsia.

Se trata de una gama de vestidos en la que encontraremos las tendencias más atrevidas del momento, perfectas opciones para arrasar en todo tipo de eventos. Todos los diseños tienen un rango de precios que van desde los 60, hasta los 100 euros. Y este de Vicky no puede sentar mejor y ser más sexy.