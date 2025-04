Vicky Martín Berrocal sabe que este es el uniforme de 'business woman' para ir a la oficina en primavera

Un día más en el que Vicky Martín Berrocalnos crea una necesidad de moda, y ya se ha convertido en tradición. Y es que ya sabemos que la diseñadora es experta en inspirarnos con sus looks diarios y conseguir que se agoten en cuestión de horas las prendas que luce en su cuenta de Instagram, y eso es lo que ha pasado con este Reels en lo que nos ha dejado diferentes 'dress code', y nosotras nos hemos enamorado del de 'business woman' para ir a la oficina en primavera.

Un look compuesto por camiseta de rayas, blazer crop y pantalones blancos anchos, que no pueden faltar en el armario de las mujeres que mejor visten en primavera. Y Vicky Martín Berrocal lo tiene claro. Estilistas e insiders a lo largo y ancho de las semanas de la moda han coincidido en algo: los pantalones blancos regresan a nuestros armarios con la llegada de la primavera y este look es fácilmente copiable. Si bien esta prenda encuentra sus orígenes en la vestimenta masculina de la marina en los años 50, la moda femenina no ha dudado en convertirla en una de sus imprescindibles cada temporada.

El look para ir a la oficina de Vicky Martín Berrocal

Ya sea en tejido vaquero o en un sastre más ligero, los pantalones blancos anchos no son solo una declaración en pro de la comodidad; son también un testimonio de cómo los clásicos pueden reinventarse temporada tras temporada. Repasamos los estilismos más destacados en el street style para encontrar la inspiración necesaria antes de (sin ninguna duda) apostar por esta prenda en nuestras compras de cara a la primavera.

Y más si esa camiseta de rayas se convierte en vestido como este de Vicky Martín Berrocal. Cuando Coco Chanel adoptó la camiseta marinera como una de las tendencias que liberarían a la mujer del corsé. Una prenda que las siguientes generaciones la heredarían mucho más libre y como se le supone a un buen uniforme. Y Vicky lo ha combinado con unos pantalones blancos y una blazer azul marino crop.