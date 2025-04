Vicky Martín Berrocal sabe cómo elevar la gabardina más clásica para ir a la oficina en primavera

La Semana Santa está dando para muchos looks, y aunque Vicky Martín Berrocal de momento continúa en Madrid, nos ha dejado el estilismo perfecto para ir a la oficina en primavera con la gabardina más clásica. Nueva semana de lluvias en buena parte de España, y Vicky Martín Berrocal nos ha adelantado este Miércoles Santo el look que vamos a llevar todas los próximos días. Porque no hay chaqueta que se asocie más a las mujeres elegantes en días de precipitaciones, que la gabardina. Si ya nos lo dejaron claro la Reina Letizia e Isabel Díaz Ayuso durante el diluvio del desfile militar de la Hispanidad, ahora es la andaluza para esta Semana Santa pasada por agua en Madrid.

Parece que la gabardina es la chaqueta estrella de la temporada. Especialmente en los días de lluvia. La Alta Costura 2024 se convierte, cada año, en el epicentro de la moda. Y siempre sale del armario de las mujeres que más saben de moda, en día de lluvia, más aún en primavera. Y Vicky Martín Berrocal nos lo ha dejado claro con este 'total look' para ir a la oficina en primavera.

El look más primaveral de Vicky Martín Berrocal

Una gabardina de Vicky Martín Berrocal de Massimo Dutti, en beige, de corte oversize y múltiples botones desde la solapa. Una gabardina es una prenda exterior larga y ligera que generalmente se confecciona con un tejido resistente al agua. Suele tener un corte recto, solapas anchas, cinturón y bolsillos. Este tipo de chaqueta se popularizó como prenda de abrigo durante la Primera Guerra Mundial, inicialmente utilizada por los militares debido a su durabilidad y capacidad para repeler el agua.

Que ella ha combinado con un traje de pantalón y chaleco a tono de H&M Studio, y una camisa blanca debajo.