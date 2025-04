Gabardina corta + pantalones anchos: Vicky Martín Berrocal se empodera con el look más 'chic' de su armario

Sabemos cómo vestir en la oficina este abril gracias a Vicky Martín Berrocal. Siendo totalmente sinceras están siendo unas semanas difíciles para saber cómo defender un buen estilismo en el trabajo a causa del cambio drástico de las temperaturas. Podemos levantarnos con un cielo soleado y terminar la jornada de ocho horas con una lluvia intensa. Por ello el truco infalible del entretiempo es la técnica de las capas para poner o quitar prendas, pero siempre con un look completo y listo para destacar.

Vicky Martín Berrocal se ha ido de vacaciones de Semana Santa de la mano de su familia, pero sin olvidarse de darnos la dosis diaria de estilo. Durante la tarde de ayer compartió con nosotras una fotografía con su hija, Alba Díaz, en la que pudimos ver una camisa de rayas en burdeos y marino. Todo un esencial al que recurriremos 24/7 e, incluso, compartimos con nuestra pareja (y ahorrar un poco más de dinero). Hasta ahora, la diseñadora de moda únicamente había publicado una serie de imágenes sobre los maravillosos rincones de su destino de relajación y desconexión hasta que nos hemos encontrado con una sorpresa que ha dejado boquiabierto a todo el mundo. Y si Vicky Martín Berrocal nos muestra un nuevo look de oficina, en nuestra sección Lifestyle de La Razón lo comentaremos para informar a nuestras lectoras de la mano de sus trucos de estilo infalibles.

El uniforme de oficina 'chic' de Vicky Martín Berrocal que nosotras llevaremos esta primavera

"Os tenía que enseñar este look. Tuve flechazo", comenta a todos sus followers en su última publicación de Instagram. No nos extraña en absoluto que haya sentido amor a primavera vista con este conjunto en gris de tejido ligero y fluido de mezcla de lana diseñado por la firma francesa por nacimiento, pero reconvertida en neoyorquina, The Frankie Shop. Sofisticado, actual, chic y effortless. Así es el nuevo look de Vicky Martín Berrocal que se basa en una gabardina de corte regular con solapas con muescas y cinturón desmontable junto con unos pantalones de pinzas de pernera ancha.

Vicky Martín Berrocal con look de oficina. @vickymartinberrocal

Ha completado el estilismo con zapatos de tacón de escándalo en negro, bolso bandolera al tono de la firma española Mauska y gafas de sol al estilo maximalista. También, para dar un plus de elegancia ha optado por un clean look en versión moño.

Gabardina corta, de The Frankie Shop (339 euros)

Gabardina corta. The Frankie Shop

Pantalones de vestir, de The Frankie Shop (218 euros)

Pantalones de vestir. The Frankie Shop

Vicky Martín Berrocal se ha marcado un lookazo de oficina que ha conseguido por 557 euros. También es apto para utilizar en eventos de día o de noche, así como las prendas de forma individual para una estética más casual.