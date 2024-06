Victoria Federica se adelanta al otoño desde el desfile de Dior en Escocia con vaqueros mega anchos y la capa más pija

Victoria Federica nunca se pierde el desfile de la colección Crucero de Dior, no lo hizo el año pasado en México, y tampoco este en Escocia. Para Maria Grazia Chiuri, la presentación de la colección crucero es una oportunidad para seguir los pasos de Christian Dior en todo el mundo. Viajes visuales que cada vez invocan nuevas experiencias. En 1955, Monsieur Dior presentó su obra en Perthshire, Escocia, en el salón de baile del Hotel Gleneagles. Para la directora creativa de Dior, este país se ha convertido en el marco narrativo de la colección Dior Crucero 2025 desvelada en los jardines del Castillo de Drummond, donde recuerdos, inspiraciones y sugerencias se fusionan para generar formas y bordados. En esta colección, el unicornio y el cardo, ambos símbolos de Escocia, ofrecen una variación sin precedentes del motivo Millefleurs y se transponen en bordados heráldicos, recordando el savoir-faire de esta técnica excepcional. Se trata de un emblema de Mary Stuart, que se puede encontrar en la obra Embroidering Her Truth: Mary, Queen of Scots and the Language of Power, de Clare Hunter, tal y como lo recuerda Dior. De Anya Taylor-Joy a Jennifer Lawrence o Victoria Federica, nadie se ha querido perder esta noche mágica entres castillos.

Y nosotras nos hemos enamorado del look de Victoria Federica, todo a Dior, con el que nos adelanta este otoño 2025. Capas y vaqueros mega anchos, para un estilismo de lo más 'preppy' que podría salir directamente del vestuario de Gossip Girl. Aunque vuelven con cierta asiduidad a la moda, las capas regresan ahora más fuertes que nunca, convirtiéndose en la perfecta prenda de abrigo para looks formales y de invitada, y Victoria Federica nos lo ha dejado claro con este estilismo de lo más otoñal. Si bien es cierto que las capas regresan con cierta asiduidad a la moda invernal, su aplicación práctica no ha terminado de cuajar en los últimos años, algo que podría estar a punto de cambiar si prestamos atención no solo a pasarelas, donde la capa ha estado presente en las colecciones de firmas tan dispares como Celine, Dior, Elie Saab o Gabriela Hearst, entre otras.

Victoria Federica en el desfile de Dior. @vicmabor

Un 'total look' de Dior con el que Victoria Federica nos ha dejado claro desde Escocia los estilismos que vamos a lucir por las calles de Madrid la próxima temporada.