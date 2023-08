La manicura verde (otoño) de Victoria Federica va a seguir siendo la más elegante para empezar septiembre

Parece que (por fin) han llegado a su fin las vacaciones de Victoria Federica, aunque ya sabemos que toda su vida serían unas vacaciones para el resto de mortales. Pero la royal más influencerya vuelve a estar en Madrid y ha dejado Marbella, Ibiza y Formentera, que se han convertido en su casa de los últimos meses. Aunque no sabemos si se volverá a ir, al menos acaba de hacer una parada técnica en Madrid para hacerse lamanicura en su centro de confianza, y dejar los colores del verano atrás para apostar por este verde más otoño. Todo mientras esperamos que empiece septiembre y MBFWMadrid, para ver si un año más se vuelve a convertir en una de las grandes protagonistas. Porque se acerca el otoño y, con él, las nuevas tendencias en manicuras que no podemos esperar a estrenar. De hecho, el primer día de septiembre -concebido como el primer día del año, y no el 1 de enero-, es la excusa perfecta para pedir cita en su salón de uñas de referencia. Y Victoria Federica lo tiene claro.

Si la manicura francesa seguirá siendo la obsesión de las chicas más pijas y que, sin embargo, compartirá triunfo con un rival muy fuerte: el color. Un buen ejemplo de ello es un color auténticamente otoñal cuya diversidad de tonos te va a tener obsesionada desde hoy hasta que las hojas de los árboles dejen de ocupar el suelo de tu ciudad, el esmalte verde al que ya ha caído rendida Victoria Federica que siempre apuesta en otoño por colores de lo más elegantes, como este verde o el clásico burdeos que este otoño 2023 va a ser uno de los tonos estrella.

La manicura de Victoria Federica. @vicmabor

En la misma imagen, Victoria Federica mostraba el color concreto, el 143 de Nails Factory, la cadena de belleza a la que la influencer recurre con asiduidad, al igual que otros grandes rostros reconocidos del panorama nacional.