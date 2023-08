El último bikini del verano soñado de Victoria Federica es español, metalizado y de lo más sexy

Mientras su prima la Infanta Sofía acaba de poner rumbo a Gales para seguir con sus estudios con una despedida de lo más familiar en casa, junto a la Reina Letizia, el Rey Felipe y su perro Jan, Victoria Federica sigue disfrutando de su verano de ensueño que parece no tener fin. De momento sigue disfrutando de las jornadas de mar, barco y mucho sol en "mi sitio de paz", que no sabemos si sigue siendo la Costa del Sol, o ha vuelto a Ibiza o Formentera, lo que está claro es que aún no ha vuelto a Madrid a trabajar como el resto de mortales. Eso sí, nos acaba de dejar un nuevo posado en bikini de lo más sexy, que se suma a su colección de los últimos meses, desde Semana Santa y su viaje al Caribe. Y vuelve a ser un bikini metalizado de la firma de Barcelona que parece que se ha convertido en una de sus favoritas.

Porque tendencias de bikini esta temporada hay muchas, los bikinis 'barbiecore' o lo que es lo mismo, todo al rosa. También los bikinis de talle alto o los trajes de baño con brillo como los que ha lucido Victoria Federica en Marbella. O el básico negro con lazada en el pecho. En concreto, su nuevo bikini metalizado de lo más sexy es de Lia Swimwear, con producción en Barcelona y además, Dulceida tiene colección con ellos.

Palawan bikini silver, de Lia Swimwear (75,60 euros)

Bikini plateado. Lia Swimwear

Se trata de este bikini con top cortinilla multi-posición en plateado metalizado con tirante recto a la espalda o atado con lazada al cuello. Con abalorios dorados en los extremos del tirante bajo-pecho, apto para poner foams de relleno o llevar sin nada. Se puede combinar con la braguita de corte clásico con lazos Creta o la braguita brasileña ajustable Sardegna que lleva Victoria Federica.