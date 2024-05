Victoria Federica, a Vicky Martín Berrocal: "Hago terapia, a veces me siento enjaulada"

Victoria Federica se ha sentado junto a Vicky Martín Berrocal en su pódcast "A solas con", en la que es su primera entrevista que como ella misma ha reconocido "si tenía que ser con alguien era contigo". La hija de la Infanta Elena y de Jaime de Marichalar asegura que la relación con su familia es excelente. "Me siento súper afortunada de la familia en la que he nacido. Son mi hogar, son mi casa, son lo más. No la cambiaría por nada del mundo”, asegura.

En los cincuenta minutos que dura la charla, la sobrina de Felipe VI afirma que no siente que "sea un peso" formar parte de la familia del rey: "Más que un título, heredo los valores que me ha dado mi familia porque, al final, de todos ellos, sea quien sea, aprendo algo bueno".

La influencer confiesa que siente debilidad por su madre: "Es una relación de madre e hija normal. Lo mejor era cuando montábamos a caballo juntas. Yo de mayor quiero ser como ella".

Victoria Federica ha hablado también de su hermano Froilán del que revela que no tienen secretos entre ellos. "Creo que es mi mejor amigo. Es una persona ‘vitamina’, literalmente". También afirma que ahora que está trabajando en Abu Dabi "lo echo mucho de menos y siempre me contagia su libertad. Con él me siento protegida". Al igual que su abuelo, con quien comparte su pasión por la naturaleza y los toros.

La nieta de Don Juan Carlos asegura que "hay mucha gente que piensa que soy muy echada para delante, pero soy muy cortada y me cuesta abrirme con la gente".

Vic no se considera "rencorosa", y "siempre voy a respetar a todo el mundo aunque me fallen. Podré no seguir siendo amiga de alguien, pero seguiré respetándola". La influencer valora "el ser fiel, la confianza, la comunicación" en una relación de amistad. Además confiesa que "tengo amigos de verdad contados con los dedos de la mano".

Reconoce que "nunca ha sido su peor enemiga" aunque reconoce que a veces "he sido muy dura conmigo misma". "Soy una persona súperexigente conmigo mismo. Y si no consigo que algo salga a la perfección lo paso fatal".

"Nunca me he creído nada y hablar de mí me cuesta mucho. Me considero una persona legal y leal. Y soy muy transparente", destaca.

Sobre el momento en el que decidió abrir las redes, asegura que "lo hice para que no me dieran los medios tanta caña. Yo quise coger el control de la situación. Decían cosas que me afectaban y por eso decidí enseñar lo que yo he querido".

"Me siento enjaulada. Hay titulares que no son verdad, otros que se los inventan... que son los que más afectan. Lo que más me afecta es que salga a la calle con un amigo mío y que ya digan que es mi novio. Con amigos a solas no puedo salir a la calle", confiesa. Además, Victoria Federica reconoce que "hago terapia. No es algo que haga constantemente, pero sí y me encanta porque cargo pilas. No lo hago frecuentemente, debería hacerlo más. Si fuera por mí iría todos los días".

"Creo en Dios"

"La fe es muy importante para mí. Creo en Dios. No voy a misa tanto como me gustaría pero sí siempre que puedo" asegura.

Victoria Federica revela que "lo que más miedo me da es que le pase algo a mi familia. Fue un momento muy duro cuando perdí a mi abuela paterna. Yo era pequeña pero me enteraba. Todavía lo recuerdo".

Sobre "El Desafío" afirma que se "lleva a una familia. Manuel Benítez es la persona con la que más afinidad tengo. Es como mi padre allí dentro". "Había gente que decía que no estaba disfrutando, que me estaba costando... Me lo estoy tomando muy en serio, estoy llorando muchísimo porque me emociona que un compañero consiga algo que le está costando. También lloro por impotencia, por felicidad...".