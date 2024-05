Victoria Federica se convierte en la estrella del podcast de Vicky Martín Berrocal con un look clásico con camisa de rayas y vaqueros

Os lo llevamos diciendo hace muchos meses, el podcast de Vicky Martín Berrocal se ha convertido en nuestro favorito, y ahora ha conseguido lo que ningún periodistas o medio de comunicación, una entrevista con Victoria Federica grabada en vídeo, hasta ahora solo la teníamos por escrito. Y obviamente, además de ver entera, nos hemos fijado en el look de Vic para esta entrevista. El podcast A solas con... Vicky Martín Berrocal, una producción de Podium Podcast y LaCoproductora, ha estrenado este martes su tercera temporada por todo lo alto con esta entrevista a Victoria Federica, en la primera entrevista audiovisual que concede la hija de la Infanta Elena y Jaime de Marichalar. Un episodio, que se ha llevado a cabo en el Four Seasons Hotel Madrid, en el que la sobrina de los reyes habla acerca de su compleja relación entre fama y vida social. "Hay veces en los que sí que me siento enjaulada, hay muchos titulares que no son verdad, muchos que se los inventan y esos al final son los que de verdad afectan".

"Yo salgo al a calle con un amigo y ya es mi novio. Cuando estoy con un amigo cenando estoy más pendiente de si me van a hacer una foto que de la cena, porque ya van a decir que es mi novio", y la verdad es que no le falta razón a Victoria Federica, pero vamos a analizar su look para su primera entrevista audivisual, que es lo que a nosotras nos ocupa. Y es que es que Vic ha elegido una camisa de cuello Mao, un estilo muy masculino, por lo que puede ser que se trate de un modelo de hombre, que ha combinado con unos vaqueros. Reconocerás la camisa de cuello mao por no tener cuello. Bueno, técnicamente sí lo tiene, pero da la sensación de que alguien ha cosido sólo el pie y se ha olvidado de las palas. Y si vamos a entrar en tecnicismos, la hemos estado llamando mal todo este tiempo. Si nos remitimos a la terminología original, su nombre correcto sería camisa de cuello mandarín, puesto que fueron los chinos los primeros en llevarlo durante la época de la China Imperial.

Una camisa de rayas que Victoria Federica ha combinado con vaqueros anchos, y su melena ultra lisa peinada por detrás de las orejas. Uno de sus peinados favoritos para su primera entrevista en vídeo.