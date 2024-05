No sabíamos que necesitábamos una falda midi de piel hasta que hemos visto a Vicky Martín Berrocal combinarla con New Balance

No todo hoy iban a ser lookazos de alfombra roja entre la MET Gala y la People in Red en Barcelona, también necesitamos looks cómodos y de diario con los que inspirarnos este primer martes de mayo. Y la inspiración nos llega con Vicky Martín Berrocal desde Florencia con una falda midi de piel y zapatillas New Balance. Sí, no os vamos a negar que no sabíamos que necesitábamos una falda midi de piel hasta que hemos visto a la diseñadora andaluza lucirla en su cuenta de Instagram, pero ahora la amamos y necesitamos a partes iguales. La falda de cuero, especialmente en color negro y en largo midi, es la prenda perfecta que llevar del día a la noche y con la que hacer que ningún look parezca demasiado básico. La empezamos a llevar en invierno, y la vamos a seguir llevando en primavera como ha hecho Vicky Martín Berrocal. Si bien los pantalones de cuero negro son ya una prenda tan indispensable como un sencillo pantalón vaquero, la falda de cuero no es a veces tan popular. Sin embargo, tal y como han demostrado las expertas en moda internacionales en las más recientes semanas de la moda, la falda de cuero midi tiene tanta importancia como el pantalón de este tejido.

Porque una prenda que podríamos imaginar que está pensada solo para looks más elegantes o de noche, Vicky Martín Berrocal nos ha dejado claro como lucirlas con sus New Balance grises favoritas de la temporada. Lo que si tenemos claro es que Vicky no se va a quitar sus zapatillas New Balance favoritas durante todo la primavera como ya hizo en invierno, porque han sido un flechazo de amor profundo y lo sigue demostrando por las calles de Florencia. Son las zapatillas favoritas de las mujeres que mejor visten, y nosotras no tenemos ninguna duda de que también las queremos en nuestro armario (o zapatero). Sí, amigas, estamos hablando de las New Balance más deseadas por todas las ‘insiders’ de moda. Además, las dos están igual de agotadas y casi imposible encontrarlas. Y Vicky Martín Berrocal las lleva con falda midi de piel y jersey.

Un estilismo de Vicky Martín Berrocal en Florencia que nosotras le vamos a copiar para ir a la oficina en Madrid. Porque es una forma de ir elegante y cómoda al mismo tiempo.