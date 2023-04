Todos los detalles de la fiesta de pedida de mano de Tamara Falcó

A tres meses del gran día, Tamara Falcó e Íñigo Onieva continúan con los preparativos de su boda en la Finca El Rincón. La marquesa de Griñón adelantó en su visita a "El Hormiguero" que conduce Pablo Motos, algunos detalles de la petición de mano que se celebrará el sábado.La socialité lo ha explicado: "Es cuando se conocen tu familia y la de él, hay una cena e intercambio de regalos de mi familia a él y de su familia a mí".

Tamara Falcó en 'El Hormiguero'. El Hormiguero

Un acto que contará tan solo con 25 invitados y en el que se intercambiarán discursos. "En mi familia somos muy de discursos, no sé si por su lado pero en el nuestro lo que les va a caer... ¡Y preparaos para la boda, nos encanta un micro! Mi hermano lo hace muy bien y mi hermana Xandra también", desvelaba.

Normalmente en estas celebraciones los novios se intercambian joyas como rgalos, pero la marquesa ha dejado claro que para ella el mayor obsequio es que se conozcan los Preysler y los Onieva: "Es super bonito el momento joya, pero yo estoy super agradecida con la joya que me regalaron y no me tienen que regalar nada. Lo que me apetece es que se conozcan las familias".