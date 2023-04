Le copiamos a Victoria Federica el bikini negro más sexy que realza el escote (ya tengas poco o mucho pecho)

Victoria Federica ya se está preparando para enamorarnos con sus looks para la Feria de Abril en Sevilla este año, pero mientras nos sigue dejando looks en bikini de sus vacaciones en Riviera Maya. Que recordamos que ya volvió la semana pasada porque tenía un shooting con una marca de gafas, de la que va a ser imagen. Primero fue un bikini de Basyco Jerez, la marca andaluza que triunfa entre las influencers cada vez que llega el verano, después uno de leopardo de una marca de Barcelona, y ahora este negro con lazada en el pecho que realza el escote a cualquier talla. Vestidos boho, chalecos y bikinis de lo más monos para ser la estrella de todas las playas, y Victoria Federica nos lo demuestra con sus fotografías de Riviera Maya con el primer bronceado de la primavera. Aunque esta vez, la royal más influencer no nos ha chivado de donde es este bikini, nosotras hemos buscado un modelo, que si no es el mismo, se le parece muy mucho. Porque aunque ya estamos contando los días para la Feria de Abril, mientras leemos la entrevista de Marta Ortega o nos enamoramos de los vestidos de Zara de Rocío Osorno, Vic nos hace desear playa y bikini.

Porque tendencias de bikini esta temporada hay muchas, los bikinis 'barbiecore' o lo que es lo mismo, todo al rosa. También los bikinis de talle alto o los trajes de baño con brillo como los que ha lucido Victoria Federica en las aguas del Caribe. O el básico negro con lazada en el pecho.

Top de bikini no preformado con aros Sunset Dreams, de Hunkemoller (32,99 euros)

Top bikini. Hunkemoller

Pero si hay un detalle de este nuevo posado en bikini de Victoria Federica que nos ha encantado, es la elección del choker como complemento también para llevar con el bikini. Porque una temporada más vuelven a ser maxi tendencia y además, ella ha optado por uno multicolor de estilo étnico que es perfecto para el momento.