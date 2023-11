Victoria Federica reaparece en Madrid apostando por las transparencias con este vestido negro en su cita con Elle Macpherson

Anoche en Madrid, y hoy rumbo a Sevilla para los Latin Grammy. O lo que es lo mismo, Victoria Federica está de vuelta en sus eventos como influencer tras su polémico viaje a Perú y no asistir al cumpleaños de su prima Leonor. Solo la habíamos visto en el aeropuerto, pero esta noche se ha dejado ver en pleno Callao, para asistir a los premios 'Woman of the year' de la revista Harper's Bazaar. Y obviamente, nosotras no hemos podido dejar de fijarnos en el vestido negro con transparencias de Victoria Federica, sí volviendo a dejar a la vista su sujetador. La gran sensación de la noche ha sido Elle Macpherson, una de las supermodelos más cotizadas de los años 90, que ha destilado clase y elegancia con un conjunto de falda vaporosa y capa, una de las tendencias de la temporada, y junto a ella, Victoria Federica que le ha robado el protagonismo a su vuelta de Perú.

Para este evento de noche en Madrid, Victoria Federica ha optado por un vestido negro transparente con cuello vuelto que dejaba su ropa interior al descubierto, combinado con joyas de Rabat. Un diseño de la firma mallorquina Cortana, la misma del vestido de novia de Xisca Perelló en su boda con Rafa Nadal. Cortana es una firma mallorquina que creó la diseñadora Rosa Esteva en 2001, y que todas sus colecciones se caracterizan por la calidad de sus tejidos, la exquisita elegancia, la paleta de colores y estampados únicos, que parten de las acuarelas de la propia directora creativa, Rosa Esteva. Enamorada del arte y la naturaleza, ha logrado impregnar ese sello de identidad tan maravilloso.

Los vestidos de Cortana, como el que ha lucido Victoria Federica esta noche en Madrid, se confeccionan en talleres locales siempre a partir de materiales naturales. Sensibilidad, sostenibilidad, artesanía y pureza son las claves que se encuentran en esta marca que se ha colado en el armario de la hija de la Infanta Elena.