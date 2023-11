Victoria Federica prepara un cambio de rumbo profesional

Victoria Federica de Marichalar se ha sabido reciclar muy bien para dejar a un lado su apellido y su sangre azulada, para hacerse un nombre propio en el mundo de la moda y las redes sociales. Ahora goza de categoría influencer y no huye de la prensa, como sí hacen otros miembros de su familia para no entorpecer los quehaceres oficiales de la Corona. Pero la hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar está dispuesta a dejar huella por sí misma, lo que le hace copar titulares casi a diario en la prensa patria y, en ocasiones, también fuera de nuestras fronteras. Es invitada a las grandes fiestas, posa en photocalls e incluso concede entrevistas personales narrando su día a día y sus inquietudes de futuro. Así lo ha vuelto a hacer para la revista ‘Hola’, a la que expresa incluso sus planes de cambiar de rumbo profesionalmente.

Las marcas de moda se rifan a Victoria Federica, pues todos quieren asociar sus productos a su imagen para así alcanzar a un exclusivo target. También las firmas le prestan un hueco en los front row de las grandes pasarelas para que tome nota de las nuevas tendencias y pueda replicarlas con éxito, acrecentando su poder en la industria. Sin embargo, pronto podría dejar de estar en la primera fila en las presentaciones de nuevas colecciones, para ser ella la encargada de mostrar las nuevas propuestas en tendencias. Y es que no descarta subirse a la pasarela y convertirse en modelo, pues facultades físicas no le faltan y, además, su fama supone uno de los mejores alicientes para las grandes casas de moda.

La prima de la princesa Leonor reconoce en su inesperada entrevista estar “en un momento muy bueno” de su vida. Una reflexión a la que llega tras atender el terreno familiar, el amoroso y, especialmente, el profesional, de lo que desea hacer gala ahora. “Soy feliz y, a su vez, tengo proyectos en mente que me ilusionan y motivan a seguir creciendo”, dice muy segura de sí misma. De hecho, tan segura se muestra, que incluso no tiene reparos en adelantar qué ronda por su mente en lo que a futuros proyectos profesionales se refiere: “En el futuro me veo dando más pasos en el mundo de la moda y afrontando distintos retos en él”.

Victoria Federica con vestido azul. Off-White™

¿Incluye esto convertirse en modelo y lucir lo último en tendencia incluso antes de salir al mercado? Sí. De hecho, esta posibilidad ya está sobre la mesa, aunque quizá deba meditarlo aún más para llevarlo a cabo: “Desfilar es algo que no descarto, pero ahora mismo tengo otras ideas en mente”, reconoce Victoria Federica, que ya ha hecho sus primeros pinitos en el mundo del modelaje, aunque aún no ha sido en directo desfilando en tacones sobre las tablas. Ya ha posado como modelo en fotografías para campañas publicitarias que han tenido una gran repercusión. También para portadas de revistas mostrando su desparpajo frente a las cámaras, además de los outfits más admirados. Quizá ahora quiera ser el centro de atención también sobre las pasarelas, pero cree que aún deberá esperar un poco a dar tan decisivo paso, aunque no lo descarta para un futuro próximo.