¿A qué huele Victoria Federica? Al perfume favorito de las chicas más pijas de Madrid

Victoria Federica ya está de vuelta en Madrid tras su viaje a Perú, y aunque seguramente la veamos la próxima semana en Sevilla con los Grammy Latino que ningún famoso ni influencer se quiere perder, de momento en Madrid no nos ha dejado ningún look. Eso sí, nos ha chivado a qué huele, y os tenemos que decir, que el perfume favorito de Victoria Federica es el mismo de las chicas más pijas de Madrid. Para Zadig&Voltaire, el ya icónico This is Her! Los sueños, la libertad, la exploración, la creatividad. Así es el alma de esta historia que, más que un perfume, es ya una declaración de intenciones con la que poder conocer a una generación completa y así es el perfume favorito de Victoria Federica y de las chicas más pijas de Madrid.

Este perfume encarna a la mujer segura de sí misma, imprevisible, irresistible. Sensual, libre y desenfadado, tiene un bouquet floral inesperado y especiado, a base de jazmín sambac y baya rosa, con una nota dulce de castaña que se une a la de vainilla, sin olvidar el poder del sándalo, marca de la casa. Y a todo eso, huele el perfume favorito de Victoria Federica y de las chicas más pijas de Madrid. El perfume más clásico de la firma al que la influencer más royal ha caído rendida.

Victoria Federica nos chiva su perfume favorito. @vicmabor

Un perfume que le ha robado el corazón a Victoria Federica y a todas las chicas de la Generación Z que representan ese espíritu de la firma francesa.