Victoria Federica tiene el collar más elegante que querrás regalarle a tu madre (o abuela) esta Navidad

Victoria Federica está pasando unos días de vacaciones en la nieve con amigas. La joven, que tiene un estilo inconfundible que oscila entre la elegancia y la comodidad, siempre acierta con cada look que nos muestra en sus redes sociales. ¿Cómo es el estilo de Victoria Federica? Es un estilo muy casual, tranquilo y cómodo, apostando por aquellas prendas en tendencia que van acorde a su personalidad y siendo una de las pioneras en llevar las mismas. Es el caso, por ejemplo, del tank top, la prenda más versátil y sencilla que arrasó durante los meses de verano y ella lo lució para su cumpleaños, un tank top de Loewe que Victoria Federica combinaba con unos vaqueros. Esta es otra de las prendas que no hemos dejado de ver en sus redes sociales, y es que Victoria Federica es una gran amante de los pantalones vaqueros de tiro bajo, un modelo que sienta fenomenal a las chicas altas y que, como prenda de fondo de armario que es, combina con absolutamente todo, ya sea con un jersey de lana de cuello vuelto o hasta con un body de brillos. Para una cena con una de sus mejores amigas en la nieve, Victoria Federica apostaba por un jersey sencillo en beige y un collar de perlas, el accesorio que triunfa entre las chicas más estilosas de España y que toda madre o abuela tiene en su joyero.

Si todavía no sabes qué regalar a tu madre o a tu abuela, estás de suerte. Este collar es un imprescindible en el joyero de toda mujer, pues, además combina con cualquier look, elevándolo y convirtiéndolo en uno más sofisticado y elegante. Victoria Federica lo ha lucido junto a un jersey de lana en color beige, creando un look muy sencillo pero, tanto si queremos regalar este collar a nuestras madres y abuelas como si nos lo queremos poner nosotras, podemos lucirlo junto con un jersey de lana o una clásica camisa de rayas y unos pantalones de pinza. Como toque final, unas botas chelsea o unas bailarinas. No olvidemos que un look de Navidad o de invierno no está completo sin un buen abrigo de paño. Victoria Federica, de nuevo, nos ha dado una idea excepcional para regalar a nuestras madres o abuelas este collar tan atemporal y elegante.

Victoria Federica @vicmabor

Collar de perlas barrocas, de Majorica (345,00 euros)

Collar de perlas barrocas Majorica

No lo pienses más y hazte con el collar de perlas más elegante y discreto y sorprende a tu madre o abuela estos Reyes Magnos.