Victoria Federica deslumbra con el jersey asimétrico que todas las amantes de la moda querrán llevar este otoño para la Milán Fashion Week

En septiembre daba comienzo las grandes semana de la moda en distintos puntos del mundo, siendo la Mercedes Benz-Fashion Week la que nos concierne más a todas las amantes de la moda españolas. Esta tuvo lugar la semana pasada, dejándonos con un sinfín propuestas de los diseñadores tanto emergentes como los más consagrados, desfilando, por ejemplo, Roberto Verino, María Lafuente, Simorra, SKFK o Teresa Helbig. Entre todos los desfiles, pudimos ver algunas tendencias que parece que se harán un hueco en nuestro armario la próxima temporada, como las prendas oversize, el tejido de tul, las transparencias o los vestidos largos muy fluidos. La Mercedes Benz-Fashion Week reunió a todas las grandes amantes de la moda en el recinto 14.1 de IFEMA como por ejemplo Victoria Federica, quien deslumbró con un look compuesto por un chaleco largo de piel negra que Victoria Federica combinó con unos pantalones de pinza blancos y top blanco. Actualmente se está dando la semana de la moda de Milán, y Victoria Federica no ha dudado en acudir a los desfiles más consagrados de la ciudad italiana. Si bien hace unos días deslumbraba Victoria Federica con espectacularlookcon gran escote, un vestido negro satinado de lo más original y sofisticado, en el día de ayer nos volvía a sorprender con un 'totallook' azulado de la firma Max Mara, pues acudía a su desfile, compuesto por un jersey asimétrico de punto de ochos y unos pantalones anchos.

Victoria Federica es una gran amante de la moda, y es que es toda una inspiración para muchas chicas de su edad que buscan en ella crear looks parecidos a partir de prendas de lo más básicas y casuales, como por ejemplo este look de tank top de Loewe que Victoria Federica lució para su 23 cumpleaños este mes de septiembre, una prenda que no hemos dejado de ver este verano y que, seguramente, permanecerá con nosotros la temporada que viene. Para acudir a otro desfile de la Milán Fashion Week, Victoria Federica apostaba por una camisa blanca básicaoversize con detalles de flecos en las mangas que combinaba con unos pantalones satinados negros y unos stilettos en el mismo tono, una opción muy adecuada para acudir a un desfile de tal calibre. Sin duda, el día de ayer nos volvía a enamorar con un jersey que promete abrirse un hueco en nuestro armario, y es que esta prenda asimétrica es perfecta para aquellos días que queramos ir más estilosas y elegantes pero sin pasar frío. Se trata, de un acierto absoluto.

Jersey de un solo hombro de lana y cachemira, de Max Mara (379,00 €)

Jersey asimétrico Max Mara

Un total look perfecto para un desfile en la ciudad de MIlán, un acierto absoluto el de Victoria Federica.