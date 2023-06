Victoria Federica se viste de novia moderna para deslumbrar de blanco en el desfile Crucero de Max Mara en Estocolmo

Victoria Federica no para de viajar y de ir de fiesta en fiesta. Eso es un hecho y no lo vamos a descubrir nosotras, pero la mejor parte de eso es que cada día nos deja un estilismo para inspirarnos o querer copiarla. Pero esta vez ha ido un paso más allá y Victoria Federica se ha vestido como toda una novia moderna en un viaje a Estocolmo junto a Max Mara que ha presentado su colección crucero 2024. Y para la cena de sábado antes del desfile del domingo, Victoria Federica ha apostado por este total white acompañada de su inseparable amiga Rocío Laffón, donde han acudido al desfile de la firma Max Mara con otras influencers nacionales e internacionales como Alexandra Pereira, Leonie Hanne, Veronica Ferraro o Jessica Wang. Entre comidas y viajes en barco con los que no dejan de darnos envidia en Instagram,Vic se ha vestido de novia moderna. Aunque eso sí, nosotras seguimos esperando ver su look del desfile, que ya sabemos que la hija de la Infanta Elena y Jaime de Marichalar no es una influencer al uso, porque no puede subir menos contenido a esta red social.

Porque estamos acostumbradas a ver a Victoria Federica con looks muchos más casuals, jeans de tiro bajo, pantalones cargo y tops muy cortos. Aunque esta vez ha sacado su lado más elegante para deslumbrar con esta falda corta que parece de bordados florales, aunque por el vídeo en blanco y negro cuesta bastante apreciar los detalles, y una camisa blanca clásica abrochada hasta el cuello. Mientras que su amiga Rocío ha optado por un look menos arreglado, con un vestido blanco de bordados suizos que podríamos ver en Ibiza o Marbella.

Victoria Federica en Estocolmo. @vic_mabor

Un estilismo que Victoria Federica ha completado con su melena recogida en su coleta ondulada de confianza cuando no quiere llevar el pelo suelto.