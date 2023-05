Solo Victoria Federica se puede ir de cena de influencers en Marbella con los zuecos de Mango más cómodos y vestido lencero

Solo Victoria Federica se puede ir de cena con influencers en Marbella con los zuecos de Mango de piel y hebilla grande que las chicas que más saben de moda no se han quitado en todo el invierno. Porque ya sabemos que la hija de Jaime de Marichalar y la Infanta Elena odia los tacones, pero de ahí a irse con vestido elegante y zuecos a una cena de una marca de belleza, no lo vemos. Y es que mientras el resto de influencers se habían puesto sus mejores galas y taconazos, ella iba con los zuecos de Mango más cómodos y planos. Ya os contábamos ayer que está de viaje con una firma de cosmética en Marbella junto a Rocío Osorno o Violeta Mangriñán. Más concretamente, con Masqmai, la firma cosmética de Alice Campello. Y para esa cena es la que se ha puesto este look que hemos podido ver en los Stories de Mar Lucas. Porque no solo de los conjuntos de lino de Pilar de Arce, o de los pantalones de Carmen Gimeno o la falda de Zara de Amelia Bono va a vivir la semana, Victoria Federica también está muy presente con su vestido rosa de invitada de boda, su bikini sexy y ahora con sus zuecos de Mango para irse de fiesta.

Si el 2022 fue el año de nuestra reconciliación con los zuecos, el 2023 es el de la confirmación de su estatus como tendencia. Pero de ahí a llevártelos de fiesta como ha hecho Victoria Federica, no lo vemos. Aunque ella sea tan alta que no le hacen falta tacones, siempre podía combinar este vestido de estilo lencero con unos zapatos planos más elegantes o de noche. Gracias a la labor de las berlinesas y a todas las virtudes que poseen –comodidad, versatilidad y muchas otras– se han ganado el corazón de las chicas mejor vestidas y estos zuecos de Mango de Victoria Federica así lo demuestran.

Victoria Federica de cena de influencers. @marlucas

No sé vosotras, pero yo tengo claro que los zuecos de Victoria Federica con vestido lencero para una cena, son un rotundo no.