Violeta Mangriñán se convierte en la madrina perfecta con este vestido de punto de Massimo Dutti

Violeta Mangriñán nos ha conquistado con esta publicación en Instagram, y no solo por su look de madrina, si no también por la historia que hay detrás. "Por increíble que parezca la DANA trajo consigo cosas buenas…Todos pudimos constatar que, claramente, somos la generación de hierro y además a mi personalmente me permitió conocer personas maravillosas, entre ellas Alejandra y su familia. La conocí con un mes de vida y habiendo perdido la casa que sus padres llevaban años luchando por conseguir. Conocerla a ella y a sus padres me ha marcado para siempre. Prometí que mientras yo pudiese no le faltaría de nada y ayer lo prometí ante Dios. Alejandra, ya eres mi ahijada y aquí estaré para ti y tu familia siempre que me necesitéis", cuenta la influencer valenciana en su cuenta de Instagram.

Una historia preciosa con la que Violeta se ha convertido en la madrina perfecta, con este vestido de punto combinado de Massimo Dutti que cuesta casi 100 euros, y aunque el suyo es en marrón, en la web solo está disponible en verde. En invierno no descartes llevar vestido, tan solo se trata de adaptarlo a las circunstancias. La inversión clave será un vestido de punto, pieza comodín entre las expertas en moda y un básico imprescindible para vestir elegante cuando descienden las temperaturas. Y este que se ha comprado Violeta Mangriñán en Massimo Dutti es buen ejemplo de ello.

El look de madrina de Violeta Mangriñán. @violeta

Vestido de punto combinado de Massimo Dutti (99,95 euros)

Vestido combinado. Massimo Dutti

Se trata de este vestido de punto corte midi con cuello alto, manga larga con detalle de costura central y de volantes.