El look tendencia de Violeta Mangriñán para irse de cena con amigas: shorts de 'animal print' y abrigo de pelo negro

Los sábados por la noche son para disfrutar con amigas y marcarnos esos lookazos que llevamos pensando toda la semana. Y la inspiración de este domingo es Violeta Mangriñán que ha aprovechado la noche del sábado para irse de cena de cumpleaños con amigas, y nos ha dejado un estilismo que reúne alguna de las tendencias estrella del invierno 2025. Lejos de irse, el estampado de leopardo y serpiente seguirá en lo más alto esta temporada, así lo auguran las pasarelas de Dior, Isabel Marant o Zimmermann.

Para la moda, uno de los estampados más atemporales a los que recurrir y de los que han sido capaces de unir a mujeres de diferentes estéticas y tribus urbanas. El estampado animal es uno de esos prints que siempre vuelven o, mejor dicho, que nunca se van. Más allá de permanecer relevante, este año el estampado de leopardo se ha coronado como una de las mayores tendencias imaginables. Y Violeta Mangriñán nos lo ha demostrado con este estilismo de sábado noche que ha combinado con un abrigo de pelo en negro, también máxima tendencia con short de Zara de la colección de Kate Moss. En esta ocasión, su abrigo corto de pelo en negro no solo es perfecto para combatir las bajas temperaturas, sino que también confirma por qué los abrigos de pelo están en la cima de los imprescindibles del invierno.

El look de Violeta. @violeta

Desde hace algunas temporadas, estas prendas de abrigo han conseguido convertirse en auténticos aliados de estilo que elevan cualquier look al instante. Te guste o no, los abrigos de pelo son los más llevados durante este invierno 2025. Son calentitos, sientan bien, son cómodos... ¿Qué más podemos pedir? Se trata de un ítem que no está hecho para el gusto de todo el mundo, pero la realidad es que tiene la capacidad de adaptarse a todo tipo de ocasiones o estilos, según el resultado que quieras conseguir.