Violeta y Dulceida han empezado el año con las zapatillas New Balance x Miu Miu que todas desean

Ya las identificamos a principios de año como unas de las deportivas más actuales y en tendencia de esta temporada, y es que las New Balance son un clásico que no para de reinventarse. Miu Miu toma como referencia las deportivas de ‘running’ 530 de New Balance para crear de manera conjunta un nuevo clásico, en el que la comodidad es un pilar fundamental. Y ahora son Violeta Mangriñán y Dulceida las que empiezan el año con ellas, lo que nos hace pensar que han sido un regalo de Navidad, como deseo cumplido de las zapatillas más agotadas y deseadas por las amantes de la moda. Las New Balance x Miu Miu, una combinación tan exitosa como inalcanzable para la mayoría de las mortales (están por encima de las zapatillas de tendencia, la verdad). Y es que la última colección tienen un diseño tan apetecible como caro, ya que superan con creces los 800 euros.

Inmediatamente después de ver a Gigi Hadid estrenarlas en las calles de París, se convertían en uno de los lanzamientos de moda más esperados del año. No podía ser de otra manera con su diseño basado en las 530 de New Balance, destinadas al ‘running’ y símbolo de comodidad. Y ahora, en nuestro país, han sido Violeta Mangriñán y Dulceida, la que las lucen en este inicio de año.

Violeta las ha combinado con un look con vaqueros claritos, mientras que Dulceida lo ha hecho con unos leggings. Eso sí, esperemos que no se las haya puesto para ir al gimnasio, porque nos rompería el corazón.

Dulceida con las zapatillas. Instagram

Una zapatillas de lujo de lo más buscadas que ya han puesto de acuerdo a dos de las influencers más importantes de nuestro país.