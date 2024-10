Alba Carrillo marca tendencia con el sombrero burdeos reversible "made in Spain" que podría llevar Rosalía

Alba Carrillo ha sido la última celebritie en caer rendida a los sombreros tipo bucket, los favoritos de Rosalía y una de las mejores embajadoras de este complemento. Aprovechando el frío y temporal que hace en Madrid, la modelo no ha dudado en estrenar este sombrero, su mejor aliado contra las bajas temperaturas del otoño en la capital.

Alba Carrillo con sombrero reversible de la firma española Zahati Instagram

Este "bucket hat" tan llamativo pertenece a la marca Zahati, 100% "made in Spain". Se trata del sombrero reversible Yoyo, uno de los best sellers de la firma, y está hecho con cuero vegetal por un lado y forrado con borreguito de algodón por el otro, perfecto para los días de frío y lluvia por su material impermeable. En color burdeos, el color tendencia de la temporada, este sombrero es ideal para todas aquellas que aman elevar sus estilismos otoñales con diferentes complementos, al más puro estilo Motomami. La modelo ha combinado el "bucket hat" con un jersey de rayas en rosa y violeta, un look muy colorido para el día tan gris que ha hecho hoy en Madrid.

Sombrero reversible color burdeos, de Zahati (165 euros) Zahati

El sombrero Yoyo, de 100% fabricación en España, está disponible en la web oficial de Zahati en diferentes colores y en las tallas S, M y L, con un precio de 165 euros.

Rosalía la reina del "bucket hat"

Este sombrero siempre ha sido una de los complementos favoritos de Rosalía. A lo largo de su carrera musical, nuestra artista más internacional ha lucido numerosos buckets, convirtiendo estos sombreros casi en una de sus señas de identidad.