En Mango Outlet hemos encontrado la cazadora de borreguito más rebajada que Violeta Mangriñán lleva con jeans

Violeta Mangriñán está disfrutando de los primeros días del año en familia es su pueblo de Castellón, Aín, y nos ha creado una necesidad de moda como es habitual en ella. Esta vez se trata de esta cazadora de borreguito, que hemos descubierto que es de otra temporada de Mango, pero la buena noticia es que la hemos encontrado rebajada en Mango Outlet y nosotras se la vamos a pedir a los Reyes Magos. Ha llegado la hora del borreguito, la tendencia envolvente ideal para las más frioleras.

Sin embargo, no hay calidez y suavidad comparables a la del borreguito, una alternativa de abrigo perfectamente estilosa. La piel de borrego puede presentar textura rizada, más lúdica, pero también un acabado afeitado que da paso a un interior suave y acogedor. Y esta cazadora de Violeta Mangriñán de Mango Outlet no puede ser más ideal, porque es cortita y de efecto piel desgastado, y como ella ha demostrado, no puede quedar mejor con vaqueros de madre. También hay que tener en cuenta los modelos de segunda mano: además de la chaqueta de piel de oveja de Isabel Marant, también puedes descubrir modelos ideales de Maje y Charro. Si, por el contrario, buscas una versión vintage, te aconsejamos que te decantes por una prenda de los años 70 u 80.

El look de Violeta. @violeta

Chaqueta borreguito efecto desgastado de Mango Outlet (rebajada a 56,99 euros)

Cazadora. Mango Outlet

Un estilismo que le vamos a copiar hoy mismo a Violeta, o en su defecto, se lo vamos a pedir a los Reyes Magos porque este año hemos sido muy buenas.