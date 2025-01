El look más casual de Rocío Osorno para un día de playa en familia es con la sudadera que nosotras llevaremos a 'la ofi' la semana que viene

No todo iban a ser vestidazos en el armario de Rocío Osorno. Bien es cierto que la influencer sevillana sabe cómo triunfar en las grandes noches, pero con su último look nos ha dejado claro que maneja todos los estilos igual de bien, y es que ya sea para ser la mejor vestida de la cena de Nochebuena, para irse de viaje a Londres o para un día de playa con sus peques, Rocío nunca falla. Es un hecho, la influencer se ha convertido en un referente de estilo para millones de mujeres de nuestro país y no lo decimos nosotras, lo dicen los casi 2 millones de seguidoras que la sevillana acumula en su cuenta de Instagram.

Rocío Osorno nos tiene acostumbradas a un armario al alcance de todas, por si no lo sabías la mayoría de prendas que comparte son de Zara, y por supuesto, cada vez que ella estrena algo, desaparece como si de brujería se tratara de los estantes y web del gigante de Inditex. En este caso, la sudadera que ha captado nuestra atención y que vemos con un aliado perfecto para volver a la oficina la semana que viene no es de Zara, pero bien podría considerarse como un autorregalo de Reyes. Con este look, Rocío Osorno confirma nuestra teoría de que las sudaderas también pueden ser estilosas y es que desde que el estilo athleisure se ha apoderado de los armarios de las insiders, las sudaderas ya no están relegadas a looks de deporte o para andar para casa, estas las han elevado a la categoría de imprescindibles y sobre todo en la temporada de invierno, donde nuestro objetivo es ir calentitas.

Sudadera weloyan, de Isabel Marant (375 euros)

Sudadera weloyan Isabel Marant

Una sudadera confeccionada en algodón y color crudo (también disponible en gris claro y negro), es el perfecto equilibrio entre estilo casual y funcionalidad. Con su cremallera frontal hasta el pecho y su corte oversize, se convierte en la prenda ideal para un día de desconexión o para combinar con jeans y zapatillas en la oficina. Además, el discreto logo bordado añade ese toque de sofisticación minimalista que tanto nos gusta. Esta sudadera es una inversión en estilo atemporal, lista para acompañarte de lunes a domingo, ya sea para ser la más estilosa de la oficina o en un día de compras con amigas.

Rocío Osorno con look casual y sudadera. @rocioosorno

Y así es como Rocío Osorno nos ha vuelto a dar una lección de estilo, que sin duda nosotras copiaremos en las próximas semanas.