Violeta Mangriñán acaba de confirmar que las zapatillas sin cordones de Vans se volverán a llevar este 2025

Violeta Mangriñán acaba de confirmar que se volverán a llevar las zapatillas sin cordones clásicas de Vans este 2025. ¿A quién no le encantaría entrar en el armario de la influencer valenciana? Claramente, se ha convertido en una de las editoras de moda que más lecciones de moda nos brinda en relación con cómo triunfar en los estilismos casuales. Con ello, no queremos decir que no lo haga también con los vestidos de invitada (porque Violeta Mangriñán siempre es una de las que más cautiva), pero sus looks de street style siempre acaban sorprendiéndonos a todos. Y ahora lo ha vuelto a hacer con un calzado que estará in en el listado de tendencias que más llevaremos en 2025.

En los últimos días, hemos sido partícipes de las fiestas tan especiales que ha pasado junto con su familia. Momentos cariñosos que nos ha emocionado a todos junto con las pequeñas Gia y Gala, el reencuentro con su madre o los distintos e inesperados estilismos con los que ha triunfado. Ahora, Violeta Mangriñán ha reaparecido con el uniforme cómodo, fashionista y en tendencia que todos necesitamos para comenzar el año que viene con buen estilo. Hasta Rocío Osorno ha comentado en su última publicación en redes sociales que claramente es un lookazo. Y qué razón tienes. Sin ir más lejos, la creadora de contenido se ha tomado muy en serio cuál será el color más llevado en 2025 según Pantone. Se ha marcado un total look Mocha Mousse con un punto cañero y rompedor acorde con su esencia estilística. Violeta Mangriñán ha presumido de las zapatillas sin cordones 'Classic Checkerboard' de Vans, todo un clásico de la marca de 1979 que siempre estará de moda por muchos años que pasen. No necesitan presentación, puesto que siempre las hemos visto en el street style protagonizadas por el icónico estampado de cuadros en blanco y negro con un diseño al estilo slipper de lo más cómodo.

Violeta Mangriñán. @violeta

Violeta Mangriñán ha combinado las zapatillas sin cordones deVans con cazadora de efecto cuero de The Frankie Shop, jersey de punto básico que todos debemos tener en el armario y pantalones anchos con detalles de cremalleras que lo hacen distintivo. Los accesorios también juegan un gran papel en el estilismo de la influencer, como el gorro de punto para sobrevivir a las bajas temperaturas de Madrid o el bolso de hombro de Celine.

Zapatillas sin cordones 'Classic Checkerboard', de Vans (75 euros)

Zapatillas sin cordones 'Classic Checkerboard'. Vans

Recogemos esta tendencia en calzados que estará presente el año que viene y que será un todoterreno en los estilismos de las editoras de moda.