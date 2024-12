Las chicas más frioleras vamos a querer el lookazo de Violeta Mangriñán para nuestras cenas de Navidad con sudadera de Zara y pantalones de lentejuelas

¿Chicas frioleras en la sala? Aquí una que escribe la primera, porque a cinco grados en Madrid, nos cuesta mucho pensar en looks de fiesta para Navidad con tirantes, espaldas al descubierto o piernas sin medias. Por eso ha sido ver el look de Violeta Mangriñán anoche para la cena de Navidad con su equipo, y enamorarnos completamente. Lo ha hecho con una sudadera de Zara de Claudia Schiffer y unos leggings de terciopelo y lentejuelas. Y con eso nos ha dejado claro que se puede ir igual de festiva y mona, sin necesidad de pasar frío. Porque está claro que cuando pasas los 20, se te quita esa tontería de "para presumir, hay que sufrir".

Sin embargo, a veces la respuesta no está dejar de lucir looks de fiesta, sino optar por una prenda totalmente diferente. Por suerte, esto no es sinónimo de renunciar a las lentejuelas y es que las amantes del brillo están de enhorabuena porque una de las prendas más tendencia de cara a las fiestas navideñas y el perfecto sustituto del vestido clásico de Nochevieja este 2024 son los pantalones de lentejuelas como los de Zara que ha estrenado Violeta Mangriñán con esta sudadera de lo más calentita y estilosa con la fotografía de la supermodelo alemana. Además, tienen una vida útil mucho mayor ya que los pantalones de lentejuelas se han erigido como tendencia especialmente en looks de día, donde las expertas en moda los combinan con camisetas básicas y americanas, jerséis de punto o camisas de lentejuelas en el mismo tono para dar paso a brillantes total looks

El look de Violeta. @violeta

Sudadera de Claudia Schiffer de Zara (39,95 euros)

Sudadera. Zara

Leggings flare de Zara (39,95 euros)

Leggings. Zara

Porque está claro que este look de Violeta Mangriñán tanto lo puede llevar para un look de día como de ncohe, porque la sudadera rebaja las lentejuelas del pantalón.