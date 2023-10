De Virginia Troconis a Alba Díaz, los looks del emotivo adiós a los ruedos de Manuel Díaz 'El Cordobés'

Tarde de lo más especial para Manuel Díaz 'El Cordobes'. Ayer por la tarde se despidió como torero desde la Plaza de Toros de Jaén y lo ha hizo acompañado por su padre, Manuel Benítez, la pareja de este, Mari Ángeles, su mujer Virginia Troconis y sus tres hijos Alba Díaz, Manuel y Triana. Como no podía ser de otra forma, ha sido su padre quien le ha cortado la coleta en uno de los momentos más emotivos de la tarde en el que Alba no pudo evitar las lágrimas al verle de nuevo juntos a su padre y su abuelo después de tantos años. Una jornada de lo más especial y emotiva para la familia, en la que nosotras no hemos podido dejar de fijarnos en los looks que han elegido Virginia Troconis y Alba Díaz. Entre los asistentes, también algunos amigos y compañeros de profesión del diestro quisieron estar presentes en una tarde tan especial. Este fue el caso de David Fandila 'El Fandi', Víctor Puerto o Javier Conde.

Para esta tarde tan especial de despedida de su padre, Alba Díaz ha optado por esta blazer cut out de Mango que triunfo la pasada primavera junto a unos jeans y una alpargatas de cuña. Un estilismo perfecto para una tarde como esta, con prendas en tendencia y fiel a su estilo. Mientras que Virginia Troconis ha lucido un estilismo de lo más elegante con blusa blanca y falda estampada y drapeada de esas que sientan de maravilla.

Virginia Troconis con su hijo. Gtres

Alba Díaz y Virginia Troconis. Gtres

Unas imágenes de lo más emocionantes en una tarde de lo más especial para Manuel Díaz 'El Cordobes'.