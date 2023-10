La emotiva carta de Vicky Martín Berrocal a Manuel Díaz por su retirada

Vicky Martín Berrocal ha querido dedicarle a Manuel Díaz "El Cordobés" una emotiva carta con motivo de la retirada de los ruedos del padre de su hija. "Vete tranquilo Manuel... has dado todo y más, y cuando eso es así, solo queda agradecer", le ha escrito en sus redes sociales.

Junto a una bonita foto en blanco y negro del torero, la diseñadora le ha dedicado unas palabras llenas de sentimiento al que fue su marido y padre de su única hija, Alba Díaz. "Hoy no es un día más en tu vida y por eso no lo es en la mía. Hoy dices adiós a un etapa que te dio todo lo que eres y conociéndote, sé que no te será fácil, pero me llena de emoción saber que estás rodeado por los que más quieres y tienes a tu padre contigo. Siendo sincera me alegro por tu madre, por tu mujer y por tus hijos... Y también por todos los que te queremos".

Carta de Vicky Martín Berrocal a Manuel Díaz Instagram

Además, la diseñadora le da la enhorabuena por esos 30 años desde que tomó la alternativa destacando su "tesón, pundonor y verdad. Que Dios te bendiga siempre", concluye su carta.

El Cordobés se despidió ayer domingo 15 de octubre de los toros desde la plaza de Jaén. Un encuentro que ponía fin a su trayectoria y que había generado una gran expectación entre los aficionados. El diestro anunció su despedida en noviembre de 2022 y confirmó que esperaría a conmemorar los 30 años desde que tomó la alternativa. "Estoy contento porque en el balance de mi vida hay muchas más cosas positivas. Es cerrar una etapa que me ha hecho muy feliz y que me ha dado todo", explicaba.

Fue su padre, con quien se reconciliaba también este año, el encargado de cortarle la coleta ante toda la afición y ante su mujer, Virginia Troconis, y sus hijos. Un momento que estuvo cargado de emoción y que el torero no olvidará.