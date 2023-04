Virginia Troconis ficha la blusa con flecos más sofisticada para elevar automáticamente en elegancia tus looks para la Feria de Abril

Dejando de lado los looks más virales que nos han enseñado en las redes sociales durante sus vacaciones de Semana Santa las mujeres mejor vestidas de nuestro país, que nos han enamorado, literalmente, como Vicky Martín Berrocal, Aitana con su vestido de crochet o Amelia Bono con el conjunto de Zara que combinó con botas cowboy, la última tendencia; Virginia Troconis nos ha brindado este martes la última idea del look perfecto para lucir impresionante en la Feria de Abril. Porque no iba a ser Rocío Osorno la única referente de estilo que nos iba a solucionar los estilismos más elegantes y sofisticados para esta esperada cita que dará el pistoletazo de salida el próximo día 23, ¿no crees? Bastante que la influencer sevillana ya nos mostró en su cuenta de Instagram y frente a sus más de 1,5 millones de seguidores, entre otras opciones, el vestido de Mango que es un 10 para la mujeres que no irán de flamenca o el vestido asimétrico de lunares también de Mango. Y a pesar de que las combinaciones infalibles de la creadora de contenido están siendo la verdadera fuente de inspiración en este terreno, también hemos podido apreciar looks perfectos para esta primavera 2023 con los que ya nos han sorprendido otras celebrities, como puede ser el caso de Tana Rivera, que triunfó, sin duda, en Sevilla con el vestido de lino naranja de Massimo Dutti que sienta bien a todas las siluetas y potencia el bronceado. Pero la última idea para brillar con luz propia en la Feria de Abril la ha tenido, nada más y nada menos, que Virginia Troconis, que ya ha fichado la blusa con flecos más sofisticada capaz de elevar automáticamente en elegancia cualquier look.

No es de extrañar que la modelo venezolana y mujer de Manuel Díaz, 'El Cordobés' desde hace ya 19 años nos regale los mejores looks de cara a nuestros eventos más especiales de esta primavera 2023. De hecho, la que ya se ha convertido en una referente de estilo en Instagram, donde su cuenta ya supera los 248.000 seguidores, ya nos regaló estilismos con mucha clase, como cuando lució de una forma excelente la blusa roja con lazada más en tendencia que ya ha llevado la Reina Letizia. Pero en esta ocasión, parece que Virginia Troconis se ha pasado el juego de la moda con la blusa con flecos, la más sofisticada, que es perfecta para elevar automáticamente en elegancia los mejores looks para la Feria de Abril. Unos detalles totalmente en tendencia a los que también se rindió Rocío Osorno con el mono de Asos con flecos y flores que nos enamoró mucho.

Virginia Troconis en un Instagram Stories de Marcos Holland Marcos Holland

En concreto, Virginia Troconis eligió esta blusa con flecos, la opción más sofisticada para elevar automáticamente en elegancia los mejores looks para la Feria de Abril, para asistir al desfile de Nicolás Montenegro que se celebró en la Fundación Cajasol de Sevilla. Y se presentó con una blusa con flecos firmada por el atelier Mónica Méndez. Una pieza de ensueño que combinó con unos pantalones negros básicos de tiro alto y unos zapatos de tacón con estampado de leopardo.