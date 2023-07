Alba Díaz tiene el vestido de hilo de Mango que mejor sienta y que no dejarás de usar este verano

Alba Díaz es, sin duda, una de las influencers y celebrities más icónicas de las redes sociales. La joven tiene un estilo de lo más sencillo, básico y muy casual, luciendo las prendas de moda que las tiendas lanzan al mercado, como por ejemplo este espectacular vestido blanco mini 'cut out' que Alba Díaz llevó para una fiesta con amigas, convirtiéndose así en la prenda estrella para aquellas noches en las que no sepamos que ponernos, ya que el corte 'cut out' lo estamos viendo en todas partes. La hija de Vicky Martín Berrocal luce perfecta para cualquier ocasión, como por ejemplo en el día de ayer, que acudió al cumpleaños de José Luis 'El turronero' con un vestido de hilo de crochet de Mango, siendo los vestidos de crochet la prenda más icónica de este verano, ya que combina con absolutamente todo y, dependiendo de cómo la usemos, podremos usarlo tanto para el día a día como para la noche.

Al igual que su amiga y compañera de profesión Anna Padilla, quien deslumbró ayer con un vestido de estilo 'MermaidCore', Alba Díaz conquistó a las redes sociales con el vestido de 'efecto tipazo' de Mango de lúrex en tono azul y negro con brillos sutiles en verde claro. De tirantes, escote en v, ajustado y largo hasta los pies, se trata de un vestido cómodo, sencillo y básico que, por su estampado de rayas triangulares, estiliza la figura. Ella lo lució con unas sandalias de tacón negras, un maxi collar dorado, bolso negro y, como toque final y para darle color al look, optó por llevar una manicura en tendencia este verano en tonos rosas, naranjas y celestes. Sin duda, un acierto absoluto de Alba Díaz para un evento tan especial como el de ayer.

Vestido calado geométrico lúrex, de Mango (25,99 €)

Vestido calado geométrico lurex Mango

Alba Díaz lucía espectacular en el día de ayer con este vestido de Mango ahora rebajado, así que hazte con él para ir perfecta este verano a cualquier evento u ocasión especial.