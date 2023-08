Vuelven las rayas marineras y estos son los jerseys que necesitas para crear los looks minimalistas más elegantes

Las tendencias, al igual que la mayoría de cosas de la vida, vienen y van. El Barbiecore, el Mermaidcore, la moda de los metalizados... sabemos que son tendencias que, en un momento u otro, van a terminar quedando en una moda pasajera (aunque, con algunas más que con otras, nos neguemos a aceptarlo). Sin embargo, hay otras tendencias que perduran, que vuelven una temporada tras otra con la idea de hacernos los looks mucho más fáciles, ideales y con un toque de verano. Te hablamos de la tendencia de las rayas marineras, las eternas rayitas en color blanco y azul marino, que tanto nos recuerdan a las vacaciones en el norte (las favoritas de María Pombo) y que tantos y tantos estilismos nos han salvado a lo largo de los años. En vestidos, faldas, chaquetas y, hasta en pantalones, las rayas marineras han llenado colecciones de todas las marcas y webs de nuestras tiendas preferidas pero, si hay una prenda que las define, son los jerseys. Ya seaoversize, para conseguir un look más boho y copiar el estilo de Sara Carbonero o uno más sutil, para combinar con una camisa y un pantalón y crear el look sofisticado que tanto adoran las chicas pijas, al más puro estilo del lujo silencioso, un jersey marinero no puede faltar en tu armario y te explicamos algunos modelos con los que triunfarás este otoño (y todas las demás temporadas):

Los chalecos son una de las tendencias indiscutibles de esta temporada y uno con rayas marineras no solo podrás llevarlo solo antes de que llegue el mal tiempo, podrás combinarlo con una camisa blanca para crear un look casual que no pasará de moda.

Chaleco punto rayas, de Zara (22,95€)

Chaleco punto rayas Zara

Un jersey oversizese convertirá en tu mejor aliado (y el más favorecedor) a la hora de crear un look sencillo pero elegante. Podrás llevarlo solo o colgado al cuello, decorando un estilismo más juvenil de camiseta o camisa blanca.

Jersey rayas oversize, de Mango (29,99€)

Jersey rayas oversize Mango

Un jersey de punto calado es perfecto para crear un look más rústico y desenfadado, ideal para llevar en tu maleta a una escapada de fin de semana a la montaña.

Jersey rayas manga larga de punto calado, de Pull and Bear (29,99€)

Jersey rayas manga larga de punto calado Pull and Bear

Una chaquetita de punto es muy versátil, la podrás llevar cerrada, como si fuera un jersey, o abierta, sobre una camiseta o un top lencero, que triunfarán este otoño.

Chaqueta básica rayas, de Zara (25,95€)

Chaqueta básica rayas Zara

Ideal para las más calurosas, un jersey de manga corta te ayudará a crear el outfit más cómodo y sofisticado con el que acudir a la oficina esta temporada.

Jersey básico punto, de Zara (19,95€)

Jersey básico punto Zara

Una opción más juvenil y desenfada, perfecta para combinar con botas al estilo de Laura Matamoros, es este jersey oversize de punto, un must de este otoño.

Jersey oversize punto rayas, de Pull and Bear (25,99€)

Jersey oversize punto rayas Pull and Bear

Nosotras no sabemos por cuál de estos jerseys decantarnos porque se nos están ocurriendo decenas de combinaciones con cada uno de ellos.