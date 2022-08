Contando los días para que llegue septiembre para poder copiarle a Paula Echevarría el look marinero que es tendencia eterna con zapatillas blancas

Mientras Paula Echevarría sigue disfrutando de sus últimos días de vacaciones en su querida tierra y nosotras ya pisamos el asfalto de Madrid, solo podemos contar los días para que llegue septiembre y esa bajada de temperaturas que nos haga poder empezar a llevar todos esos looks de otoño que son tendencia eterna y que no hay temporada que fallen en el armario de toda buena ‘insider’ de moda que se precie, ya sea patria o francesa. Y Paula Echevarría nos ha vuelto a dar un buen ejemplo de ello desde Asturias. Si el otro día era con unos shorts blancos y una sudadera verde, hoy lo hace con un total look marinero de esos que no le pueden sentar mejor a la actriz. Porque no hay nadie que los luzca como ella, y una vez más nos lo ha dejado claro.

Los conjuntos estilo marinero no solo están hechos para el verano, también lo están para el otoño. Pero es que, además, es una de las opciones más elegantes de la temporada, y si no que se lo digan a Paula Echevarría. Porque este estilo es una de esas tendencias eternas que vuelven cada temporada a nuestro armario, ya sea en su versión azul marino con una camiseta de rayas al más puro estilo chica francesa o con un look más de turista como el de Paula Echevarría. Lo que está claro es que necesitamos copiarla para nuestra vuelta al asfalto de Madrid y a la oficina. Porque nunca unos shorts fueron tan elegantes con zapatillas. Y para muestra un botón.

Desde Cudillero con amor. Así definiríamos el último estilismo de Paula Echevarría desde su verano en Asturias con un total look marinero de su marca Space Flamingo con shorts, camiseta y blazer. Eso sí, nada de camiseta de rayas, si no una blanca con mensaje y sus zapatillas blancas Adidas de confianza para tener una jornada con estilo y comodidad. ¿Quién se apunta para copiarla a la vuelta a la ‘ofi’?