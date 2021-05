Este es el top de crochet y rayas marineras con el que Amelia Bono ha revolucionado Instagram (y todo el mundo le pregunta de dónde es)

Ya no hay dudas. Amelia Bono se ha convertido en toda una reina del estilo en nuestro país. Y es que no puede ser más tendencia que ella. No hay día que no nos enamore con cada uno de sus looks y ahora Amelia lo ha hecho con este top de crochet y rayas marineras con el que ha revolucionado Instagram. ¿De dónde es? Esa es la pregunta que todas sus seguidoras le hacen y nosotras lo sabemos.

No hay verano sin beso, y tampoco sin una prenda de crochet en tu armario o maleta. Y el top de Amelia Bono es el que mejor queda con tus vaqueros de toda la vida.

Top Gina azul (65€)