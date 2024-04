Zendaya vuelve a impactar con este vestido (al más puro estilo 'tenniscore') en el reciente estreno de 'Challengers'

Zendaya ha revolucionado las redes sociales con su último look en el que aparece su cara del cartel de 'Challengers'. La actriz internacional ha protagonizado uno de los últimos trabajos de Luca Guadagnino (estrenado ayer, 26 de abril), dando vida a Tashi Duncan, una ex prodigio del tenis convertida en entrenadora. Y lo que tenemos claro es que desde que empezó la promoción de dicho largometraje, la celebridad no ha parado de dejarnos boquiabiertos con los sus estilismos creados por Law Roach. Todos tienen en común un detalle: el color característico de la película, el verde. No cabe duda de que tanto el estilista como la actriz han conseguido fusionar el deporte con el amor a la moda. Hemos visto a Zendaya desde con el impresionante vestido largo de lentejuelas y escote pronunciado con la silueta de un jugador de tenis hasta con el mini abrigo de cuadros al más puro estilo sesentero. Asimismo, tampoco nos ha extrañado que Zendaya se haya vuelto a convertir en la reina de las alfombras rojas y photocalls, puesto que en cada promoción de sus películas encaja a la perfección la temática con el look. Un ejemplo de ello es el vestido de telarañas en marrón y negro (combinado con una máscara veneciana) con el que triunfó en el estreno de la última película de 'Spider-Man'. Pues bien, tras dejarnos sin habla con todos los outfits de las últimas semanas de la promoción de 'Challengers', junto con los otros protagonistas Josh O'Connor ('The Crown) y Mike Faist ('West Side Story'), ahora lo ha vuelto a hacer con una propuesta estilística totalmente sorprendente.

El estilista de Zendaya ha compartido en sus redes sociales la fotografía de la actriz con un vestido mini de pequeñas lentejuelas cuadradas con una estampación de su cara en el cartel de 'Challengers'. El diseño está confeccionado por Celia Kritharioti, una firma de origen griego que ha trabajado en el vestuario de celebridades como Beyoncé, Taylor Swift o Emily Ratajkowski. Estamos hablando de un look distinto a los que ha lucido Zendaya en cada posado, puesto que no protagoniza el color característico de la película y está utilizando el fashion trolling, es decir, está vistiendo una prenda que hace referencia a su propia contribución a un proyecto. Zendaya ha optado por elevar el look con zapatos de tacón muy altos en blanco con brillos y su melena suelta clavicut, un corte de pelo que está de moda para todas las mujeres de todas las edades.

Ya podemos disfrutar de 'Challengers' en todos los cines, una película emocionante a la par que dinámica que protagonizan varios actores internacionales de prestigio como son Zendaya, Josh O'Connor y Mike Faist.