Zendaya despunta con el vestido babydoll de Jacquemus para el pase de prensa de 'Challengers'

Zendaya lo ha vuelto a hacer. Nos ha vuelto a conquistar con un look que no ha pasado desapercibido en redes sociales y es que, con su nueva película 'Challengers', nos está dejando looks de lo más diferentes, llamativos y muy, pero que muy, originales. Si bien hace unas semanas nos quedábamos boquiabiertos con un look cuyo protagonismo residía en los zapatos de tacón con pelotas de tenis que Zendaya lucía junto a un vestido que seguía la línea de la vestimenta que llevan las jugadoras de tenis cuyo detalle reside en la falda de tablas, no ha dejado de sorprendernos con cada look que ha vuelto a llevar de cara a los eventos de promoción de su película. A través de la película, que interpreta a una jugadora de tenis, la joven actriz está siguiendo la misma línea y es por eso por lo que, en la mayoría de las ocasiones y de sus apariciones en televisión, está optando por looks más casuales, sin dejar de lado su toque más femenino y chic que la caracteriza. Por ejemplo, este conjunto de dos piezas de polo y falda de tablas que Zendaya lució para el torneo de Montecarlo. Para la noche de ayer, un pase de prensa de su nueva película 'Challengers', la joven actriz apostaba por un vestido babydoll muy deportivo en color rosa del diseñador Jacquemus.

Hablamos de un vestido compuesto por un polo de tirantes y una falda midi de corte evasé en rosa empolvado que se unen por una cinta en la zona del vientre. Si bien es cierto que el polo podría considerarse dentro de la tendencia 'tenniscore', la falda lo convierte en un vestido muy elegante y sofisticado, siendo este una elección completamente acertada. El toque final reside en los accesorios. Empezando por el peinado: unas pequeñas ondas en las puntas y una cinta en el pelo de lazo y terminando por el calzado, unos stilettos de tacón sensato que nos recuerdan a las bailarinas de ballet. Sin duda, se trata de un estilismo que solo Zendaya podría llevar y que quedará marcado para siempre.

Zendaya con vestido de Jacquemus @zendaya

Zendaya se vuelve a pasar el juego de la moda con este estilismo que jamás olvidaremos.