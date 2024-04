Los zapatos de tacón con pelotas de tenis de Zendaya son de Loewe y se han convertido en los más virales

Zendaya lo ha vuelto a hacer, pasarse el juego de la mano en una presentación de su nueva película, y esta vez en clave deportiva y de la mano de Loewe. De la mano de su estilista, Law Roach, la joven actriz nos ha sorprendido en las últimas semanas con atuendos magníficos que se adaptan a la perfección a la trama de su más reciente película “Challengers”. En ésta, la actriz interpreta a una jugadora de tenis llamada Tashi Duncan que se involucra en lo que podríamos llamar, un triángulo amoroso. Y Zendaya lo está dejando claro una vez más con sus estilismos para promocionar sus películas como ya hizo Margot Robbie con 'Barbie'. Y es que el historial de lookazos de Zendaya se ha caracterizado por looks de estilo vintage, o bien, maximalista. Gracias a su estilista, Law Roach, se ha consolidado como un icono de estilo de su generación y de la nuestra también. Después una temporada escasa de lookazos por parte de Zendaya, uno de los grandes iconos de moda de las nuevas generaciones, parece que la actriz ya está aquí para seguir marcando tendencia desde que reapareció este pasado mes de enero en París para la Alta Costura.

Esta vez Zendaya está llevando looks inspirados en el tenis, y esta vez ha roto con todo en la promoción en Roma con estos zapatos con pelotas de tenis en el tacón que son una fantasía. Zendaya lució un vestido de tenis plateado con detalles de brillos hecho a la medida por Loewe. El diseño presentaba un escote profundo en V y ribetes negros deportivos, así como una falda plisada, pero la verdadera estrella de su look fueron los zapatos de punta blancos con las pelotas de tenis en el tacón. Todo una fantasía con sello español. Si con Margot Robbie tuvimos todo un Barbie Tour de looks de Barbie, Zendaya hizo lo mismo utilizando sus estilismos como el prólogo visual del fenómeno distópico y ahora con el tenis.

Challengers - Photocall in Rome FABIO FRUSTACI Agencia EFE

Challengers - Photocall in Rome FABIO FRUSTACI Agencia EFE

Esta no es la primera vez que Loewe sorprende con detalles sorprendentes en el tacón de sus zapatos, en el pasado lo ha hecho con un labial, un esmalte de uñas, una rosa y hasta un huevo. Y como no, nosotras seguiremos pendientes de los estilismos de la nueva Zendaya.