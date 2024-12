¿Navidad en familia o con amigas? 10 hoteles de España donde sentirte como en casa estas fiestas

Queda una semana para disfrutar de la comida más mágica del año. La Navidad está a la vuelta de la esquina, momento en el que además de preocuparnos de los looks navideños que nos pondremos, también intervienen las recetas para impresionar a nuestros invitados, los artículos temáticos de Zara Home o Primark para decorar nuestro hogar o cómo vestir la mesa de una forma original. No obstante, estas complicaciones que nos llevan a comeduras de cabeza tienen una fácil solución: optar por hoteles de España para pasar la Navidad en familia o amigos. Lo cierto es que no es una costumbre de lo más habitual, pero en los últimos años se está optando por esta alternativa que facilita el disfrute con los nuestros, así como evita las preocupaciones. Además de disfrutar de una gastronomía deleitable y exclusiva, los alojamientos también nos otorgan la oportunidad de vivir en primera persona bajo los techos de los rincones que respiran tranquilidad que combinan con la comodidad, así como de espacios o vistas espectaculares a la ciudad correspondiente.

Encontramos los hoteles para pasar la Navidad más conocidos en las grandes ciudades, pero también hemos fichado otros que cumplen con las necesidades que tenemos durante estas fiestas. Por un lado, si tu objetivo es desprenderte de las bajas temperaturas, podrás optar por hoteles en Formentera, San Sebastián o Mallorca. Por otro lado, si buscas la tranquilidad y el entorno rural, te enseñamos las distintas opciones de Salamanca, Galicia o Jerez de la Frontera, entre otros. O, si tu deseo es disfrutar entre lujos, te mostramos los mejores hoteles de Madrid. ¡No te pierdas ninguno de ellos!

Silken Amara Plaza

Silken Amara Plaza San Sebastián quiere que celebres la Navidad en su establecimiento con cuatro menús diferentes, tanto para Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo. Cuatro menús diferentes, pensando en toda la familia, con una propuesta especial para los más pequeños de la casa, y con gastronomía local. Unos platos que van desde los 200 euros el menú de Nochevieja con un cóctel especial que arranca a las 20:30 horas, seguido de platos como bogavante cocido, medallón de rape o milhojas de hojaldre, todo regado con la mejor selección de bodega. El menú infantil para la misma fecha sale por 80 euros.

Hotel César, en Lanzaorte

Si eres una de las afortunadas que se desprenderá de las bajas temperaturas con el objetivo de disfrutar del sol, desearás hospedarte en Hotel César de Lanzarote. Con un entorno rústico que reside en una exclusividad propiedad en el corazón del Parque Natural de la Geria, en el que te regala una comida o cena mágica con unas vistas exclusivas a la isla.

Finca Cortesín, en Casares

¿En busca del relax? Finca Cortesín en una de las soluciones que solventarán tus necesidades. El diseño del hotel se inspira en la arquitectura tradicional andaluza, otorgando amplitud y lujo en cada rincón de este. Además de contar con distintas habitaciones con todo tipo de instalaciones y comodidad, también tiene un spa con tratamientos orientales, jardines de ensueño y una gastronomía rica de nuestro país.

Marbella Club, en Marbella

Otro alojamiento de Andalucía que no puedes perderte es Marbella Club, un entorno de lo más barroco que te envuelve en otra época. Se trata de una finca histórica llamada Santa Margarita que ha perdurado en el tiempo defendiendo la tradición y la innovación, pero sin perder su encanto original. Un lugar perfecto para pasar tiempo de calidad con los nuestros.

Cap Rocat, en Mallorca

La isla bonita también cuenta con un sinfín de hoteles para pasar la Navidad. Uno de ellos está situado en Cap Rocat, una fortaleza levantada para la vigilancia de la Bahía de Palma. Hablamos de un lugar mágico que ha sido reinstaurado para transformar las instalaciones al uso de hotel en el que se funde un increíble paisaje digno de vivir en primera persona. Si eres una amante de la estética mediterránea y minimalista, esta es tu selección definitiva.

Casa Beatnik, en Galicia

Se trata de uno de los hoteles más deseados de España. Casa Beatnik está diseñado para aquellos que quieren desconectar del estrés de la ciudad para disfrutar de un entorno relajante, rural y totalmente tranquilo. Está ubicado cerca de Santiago de Compostela, en Galicia, dentro de los muros de piedra de un pazo del siglo XVIII que cuenta con 20 habitaciones restauradas que respiran lujo personalizado con un toque acogedor.

Hotel Santo Mauro, en Madrid

Uno de los hoteles más exclusivos de Madrid para celebrar la Navidad con la familia o amigos. Invita a vivir una experiencia tematizada en el siglo XIX con una arquitectura de influencia francesa repleta de castaños centenarios, fuentes y terrazas, así como de habitaciones con detalles minuciosos y referencias históricas. Se trata de la residencia de una de las figuras influyentes de la sociedad madrileña de la época: el Duque de Santo Mauro. La antigua biblioteca del duque alberga el restaurante principal donde degustar gastronomía palaciega histórica.

Fuerte Hoteles, en Andalucía

Volviendo a los alojamientos en Andalucía, otro de los que debemos hablar es de Fuerte Hoteles. Para disfrutar del ambiente del sur, tendrás la opción de escoger dos hoteles con spa y en primera línea de playa, ubicados en la Costa de la Luz; y un hotel en plena Sierra de Grazalema.

Ruralka Hoteles, en Salamanca

La tranquilidad también reside en los hoteles rurales en Salamanca de Ruralka, que conservan el encanto rústico combinado con las comodidades modernas. Sentirás ser la protagonista de una película navideña junto a una chimenea, el disfrute de las vistas panorámicas desde la habitación y degustar la gastronomía local en los restaurantes de dicho hotel.

Hotel Ritz, en Madrid

El Hotel Ritz de Madrid es uno de los más deseados para disfrutar de la Navidad junto con los nuestros. Disfrutarás en primera persona una restauración impresionante y meticulosa, suites de diseño exclusivo, una gastronomía con estrellas Michelin o un santuario urbano.

Estas son todas las mejores opciones que nuestra redacción ha encontrado para disfrutar de una Navidad con la familia o los amigos de la manera más mágica. Ahora toca escoger: ¿eres más del lujo exclusivo o de la tranquilidad en un entorno rural?