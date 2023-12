7 prendas de lentejuelas de H&M que se van a convertir en tus próximos lookazos de tus comidas y cenas de Navidad

Ha llegado el momento perfecto para amortizar nuestras prendas de lentejuelas en todos los looks. Y esta vez no digas que no has tenido tiempo para hacerte con la camiseta, vestido o pantalón de brilli brilli de la temporada. Pues los desfiles de la reciente Semana de la Moda han dejado claro que este tejido es el que más vamos a ver tanto en el streetstyle como en los eventos más festivos. Porque ahora las faldas de lentejuelas se llevan con zapatillas deportivas (con Adidas Samba o Gazelle, mayormente) y las camisetas de lentejuelas con jeans rectos y botas moteras. Sin embargo, las chicas que todavía no se han atrevido con estos estilismos tan todoterreno, tienen la oportunidad de aprovechar las comidas y cenas de Navidad para optar por estas piezas tan icónicas y glamorosas. Las influencers nos han demostrado durante este otoño (y lo seguirán haciendo en invierno) que cualquier prenda básica combinada con otra de lentejuelas es el truco de estilismo ideal para desenfadar el outfit. Por lo que tenemos la opción de marcarnos un estilo effortless (con jersey y falda larga de lentejuelas, por ejemplo) o un total look de brillo.

Indiscutiblemente, todas las marcas de moda han lanzado sus best sellers de lentejuelas para invadirnos la Navidad de alegría y resplandor. No obstante, H&M es una de las firmas que más apuestan por las colecciones de fiesta y cada año agotan un modelo (o varios) por culpa del buen estilo de las expertas en moda. Pues bien, después de crearnos una obsesión con la colección en colaboración con Paco Rabanne (destacada por su explosión de colores y tonos metalizados), ha presentado las piezas más básicas y recurrentes que todas necesitamos en nuestro armario para cualquier evento o noche de sábado. Desde el mítico minivestido de lentejuelas con espalda descubierta hasta el mismo modelo, pero en largo, que siempre funciona. Una propuesta en la que muchas confiamos es en el socorrido dúo de pantalón largo y crop top o camiseta holgada de lentejuelas. Y, esta vez, las chicas con mejor estilo van a agotar la chaqueta de lentejuelas con lazo que tanto hemos visto en Instagram y Tik Tok.

1. Camiseta holgada de lentejuelas, de H&M (20 euros)

2. Top cropped de lentejuelas, de H&M (20 euros)

3. Pantalones rectos de lentejuelas, de H&M (40 euros)

4. Vestido mini de lentejuelas con espalda descubierta, H&M (40 euros)

5. Vestido maxi de lentejuelas con cuello cisne, de H&M (70 euros)

6. Falda midi de lentejuelas con flecos, de H&M (50 euros)

7. Chaqueta de lentejuelas con lazo, de H&M (40 euros)

La fórmula más en tendencia y fácil de triunfar en tus comidas y cenas de Navidad es la de elegir las prendas de lentejuelas que mejor te sienten. Además, no solo se van a quedar reservadas para estas fiestas, sino que también van a ser las que te pongas en tus looks casuales.