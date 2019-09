Lo tenemos claro. Las lentejuelas son el aplique de moda para nuestros vestidos de fiesta. No solo nos lo ha confirmado Mery Turiel con los últimos trajes de Zara que ha llevado sino que, además, con motivo estos días de la celebración de la 76 edición del Festival de Cine de Venecia, hemos podido ratificarlo. Muchas celebrities han apostado por los pailletes esta vez. No solo los hemos visto en vestidos cortos sino también en diseños largos. Lo cierto es que este festival, más que la antesala de los Oscar, es el preludio de una temporada cargada de tendencias que tiene un efecto tal que es capaz de hacernos olvidar el verano y desear que empiecen las noches de fiesta en la ciudad. La 76ª edición tiene lugar esta semana en la preciosa ciudad italiana y tanto los looks de día como los outfits de noche que actrices y modelos nos regalan son pura inspiración de entretiempo.

Macarena García y Nieves Álvarez son dos de las famosas que han optado por las lentejuelas en Venecia. Macarena García lo ha hecho con un vestido midi sin tirantes en azul cobalto con detalle de flecos al estilo charlestón. Firmado por Armani, el vestido de Macarena se ha convertido ya en nuestro nuevo objeto de deseo.