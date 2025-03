Por qué estar enfrente del ordenador adelanta los signos de la edad.

Cada vez más las pantallas forman parte de nuestro día a día. Tanto en el trabajo como en nuestro tiempo libre a través de móviles, ordenadores o tabletas. Un hecho que hemos incorporado en nuestra rutina diaria sin darnos cuenta hasta qué nivel podría ser perjudicial en diversos sentidos. Falta de sueño, dolores de cabeza o ansiedad. Estos son algunos síntomas que mayormente nos provoca estar 24/7 delante de una pantalla. Eso sí, a nivel físico también influye, pues que las pantallas provocan un envejecimiento más temprano. "Muchos estudios describen que la luz azul o visible (HEV) de los dispositivos electrónicos provoca una mayor oxidación intracelular, lo que conlleva un envejecimiento más rápido de las células que están en contacto con este tipo de luz", comunica la doctora en medicina estética Paula Catena.

"Además de la fatiga visual y las contracturas de cuello por esas maratones digitales, la luz azul que emiten las pantallas puede ser la villana oculta para tu piel. Esto es lo que se conoce como: envejecimiento digital. Podríamos definirlo como el conjunto de efectos negativos que la exposición prolongada a la luz azul de las pantallas de dispositivos electrónicos provoca en la piel. Este fenómeno acelera el envejecimiento cutáneo, favoreciendo la aparición de manchas, arrugas, pérdida de elasticidad y deshidratación", avisa Miguel Bartolomé, Brand Manager de Isolée. La luz azul penetra en las capas más profundad de la piel, generando los tan temidos radicales libres, dañando las células cutáneas, y reduciendo la producción de colágeno y elastina. La cuestión es que a largo plazo podríamos encontrar una dermis más apagada, con manchas o con líneas de expresión prematuras, puesto que también provoca hiperpigmentación al estimular la melanina y alterar el ritmo circadiano al suprimir la melatonina. Es por ello que debemos emplear en una rutina facial cremas de colágeno o sérums antimanchas.

Qué puede provocar la luz azul en nuestra piel

De acuerdo con Paula Catena, los rayos de las pantallas son capaces de penetrar en la piel a bastante profundidad, pueden dañar las células de la piel produciendo los efectos como la deshidratación, las arrugas en la piel, las manchas o el envejecimiento prematuro, el estrés oxidativo y el daño celular. "La principal consecuencia de la exposición a la luz azul en la piel es un envejecimiento prematuro, al aumentar la formación de radicales libres. La falta de colágeno y elastina favorece la aparición de arrugas en la piel que, si además está deshidratada y presenta manchas, hará que el rostro parezca envejecido. El estrés que provoca la luz azul en las células es capaz de perdurar hasta 48 horas después de la exposición", añade.

Cómo cuidar nuestra piel cuando trabajamos en frente de una pantalla

Sabemos que es complicado encontrar una solución ante esta situación si nuestro trabajo se trata de estar durante las ocho horas de jornada delante de una pantalla. Sin embargo, Miguel Bartolomé explica que existen tres hábitos que van a marcas un antes y un después en nuestra relación con la luz azul de las pantallas. Todo se basa en proteger, defender y descansar. Por un lado, necesitaríamos protectores solares, aunque estemos en interiores o sea invierno o esté nublado. Sobre todo, escogeremos como unos buenos aliados aquellos que ofrecen una defensa diaria de amplio espectro contra los daños de la luz azul y los rayos UVA y UVB. Por otro lado, la vitamina C también es importante de añadir a una rutina facial antienvejecimiento. Además de iluminar tu piel, también reduce los signos de envejecimiento al neutralizar los radicales libres. "Por último, no olvides hacer pausas regulares de las pantallas para reducir la exposición continua y favorecer la regeneración celular. Durante la noche y fuera del horario laboral, intenta suprimir la presencia de pantallas cuando no sea necesario aprovechando que cuando la piel se repara naturalmente y no tienes que estar delante de un ordenador. Con estos cuidados, podrás mitigar el impacto del envejecimiento digital en tu piel, ganándole el juego a los radicales libres y la luz azul", determina.

"Además de la protección solar y los antioxidantes, es fundamental mantener una hidratación intensa para reforzar la barrera natural de la piel. La barrera cutánea actúa como una defensa contra agresores externos como la contaminación y la radiación, y su integridad depende de una hidratación adecuada", determina Bartolomé. Asimismo, recomienda no olvidarnos de hacer pausas activas cada 20 minutos, apartando la vista de la pantalla durante 20 segundos, puesto que beneficiará tanto a la piel como a los ojos.

Durante la noche, nuestra dermis está mucho más activa, por lo que tendremos que formar una rutina facial con principios activos como el retinol, los sérums con ácido salicílico o el glicólogico, puesto que pueden ser beneficiosos para la renovación celular mientras dormimos. "Además, se debe reforzar la hidratación de la piel en la rutina de skincare, utilizando productos hidratantes como el ácido hialurónico. Beber mucha agua y aumentar el consumo de alimentos ricos en antioxidantes es un extra en el que podemos apoyarnos", añade la experta en medicina estética.

También, no nos olvidemos de utilizar protectores de pantalla con filtro de luz azul y activar los modos nocturnos, así como de hacer recurso de las gafas anti luz azul.