Starbucks lanza su menú navideño 2025: vuelven los clásicos de invierno y llegan nuevos dulces festivos

La Navidad llega temprano a Starbucks. Desde el 6 de noviembre, la cadena internacional de cafeterías pone en marcha su esperado menú navideño 2025, un ritual que cada año marca el inicio extraoficial de las fiestas para los amantes del café y los vasos rojos.

Entre los imprescindibles que regresan se encuentran el clásico Peppermint Mocha, el Caramel Brulée Latte, el Chestnut Praline Latte y el Sugar Cookie Almond Milk Latte, bebidas que combinan sabores dulces, especiados y un inconfundible aroma a invierno. Estas opciones volverán a servirse en los característicos vasos decorados con motivos festivos, que cada año se renuevan con diseños inspirados en la alegría y la tradición.

Pero este 2025 la marca también apuesta por la innovación. Starbucks incorpora nuevos productos de temporada, como el Polar Bear Cake Pop, un pequeño bizcocho con forma de oso polar que ya causa furor en redes sociales, y una selección de dulces de inspiración artesanal que buscan recrear la calidez de la repostería casera.

El regreso del menú navideño se completa con una de las fechas más esperadas por los fans: el Red Cup Day, una jornada en la que la compañía regala vasos reutilizables conmemorativos a quienes pidan una bebida de la colección. Este evento, que se celebrará a mediados de noviembre, se ha convertido en todo un símbolo del espíritu festivo de la marca.

Con esta nueva propuesta, Starbucks combina nostalgia, sabor y sostenibilidad, apostando por envases reutilizables y productos elaborados con ingredientes de origen responsable. Para muchos, el primer sorbo de un Peppermint Mocha no es solo un café, sino la señal definitiva de que la Navidad ha comenzado.