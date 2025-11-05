El décimo más famoso de la Lotería de Navidad: el número que todos buscan cada año

El sorteo de la Lotería de Navidad no solo reparte ilusión, también despierta tradiciones y supersticiones. En el informativo de Telecinco, Isabel Jiménez mostró cuál es el décimo más famoso de todos, el número que cada año se agota en cuestión de horas por su simbología y por haber estado vinculado a varios premios a lo largo de la historia del sorteo. Este cupón se ha convertido en un auténtico objeto de deseo entre los jugadores, que creen que traerá suerte el próximo 22 de diciembre. Su fama no es casualidad: detrás hay anécdotas, curiosidades y una larga lista de fieles compradores que lo buscan desde hace años en las administraciones más populares de España.

El décimo más buscado de la Lotería de Navidad: historia, superstición y tradición

Durante la emisión del informativo, Isabel Jiménez sorprendió a los espectadores al aparecer en pantalla con un décimo de la Lotería de Navidad en la mano, generando expectación con un supuesto aviso sobre el número ganador. Sin embargo, lo que en un primer momento parecía una predicción era en realidad una llamada de atención sobre el precio y la rentabilidad de los boletos. La presentadora aprovechó el momento para recordar que el coste del décimo lleva sin variar desde la llegada del euro, pese al aumento general del nivel de vida. Además, destacó que más de la mitad de los loteros aseguran haber perdido rentabilidad y que el sorteo navideño representa más del 60 % de sus ventas anuales, motivo por el que piden una subida del 25 % en el precio de los décimos para 2026.

Estas son las posibilidades de que te toque el "Gordo" en la Lotería de Navidad 2025

Las posibilidades de ganar el "Gordo" de la Lotería de Navidad 2025 son extremadamente bajas: solo una entre 100.000, lo que equivale a un 0,001 % de probabilidad. Aun así, la ilusión persiste, ya que las opciones de obtener algún premio menor rondan el 5 %. En caso de resultar agraciado con el primer premio, que reparte 400.000 euros por décimo, no todo el importe llega al bolsillo del ganador, ya que Hacienda aplica una retención del 20 % sobre la parte que supera los 40.000 euros exentos. De esta forma, el afortunado recibiría finalmente 328.000 euros netos, mientras que los 72.000 euros restantes irían al fisco. Un recordatorio de que incluso la suerte también pasa por caja.