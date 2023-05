'Valeria' vuelve a Netflix con su tercera temporada y estos son nuestros looks favoritos

La icónica serie 'Valeria' ha sido, es y será, una de las series de Netflix más populares desde que se estrenó en la primavera de 2020, y no es para menos, porque es divertida, entretenida y te engancha de principio a fin. Está basada en la saga literaria, bajo el mismo nombre, de Elísabet Benabent y la trata gira en torno a un grupo de cuatro amigas (Valeria, Lola, Carmen y Nerea) que rozan la treintena, viven en una gran ciudad y comparten sus dramas del día a día, sobre todo los amorosos. Se trata de una serie en el que muchas de nosotras nos sentimos identificadas. Quizá te recuerde, salvando las distancias, a la mítica serie parisina de la tan reconocida 'Emily in Paris', pese que esta ocurre en España. La segunda temporada de 'Valeria' se lanzó en verano de 2021 y, sorprendentemente, se ha confirmado la fecha del estreno de la tercera temporada de 'Valeria', la serie dirigida por Netflix que, por desgracia, será la última y podremos verla este 2 de junio. Somos muchas las que, además de ver las series por la trama, nos centramos muchos en los looks que llevan nuestros personajes favoritos, cogiendo inspiración a la hora de vestirnos y es que podemos llegar a sentirnos identificadas con la personalidad de cada una de ellas. Si bien esto ya nos pasó con 'Emily in Paris' y sus icónicos estilismos y maquillaje, como las 'pinky cheeks' que tan de moda estuvieron este invierno, este verano, la serie 'Valeria' promete ser una fuente de inspiración a la hora de vestirnos en la temporada estival.

Estamos seguras de que las protagonistas de la serie llevarán los looks más icónicos con prendas que son tendencia actualmente, como pueden ser la tendencia 'cut out', ya sean en vestidos, tops o bañadores, las 'skorts', que son un híbrido entre la clásica mini falda con la comodidad de un short o las clásicas y míticas alpargatas, que son un must en nuestro armario. Otra tendencia que está a la orden del día y que en temporadas pasadas ya vimos a algunas de sus protagonistas llevar con sandalias fue el vestido de crochet en tonos beige, pues es una prenda de lo más versátil que, además de estilizar, elevan cualquier look, pudiéndolo llevar tanto para ocasiones especiales como para el día a día con un estilo más casual. Aún no sabemos con qué looks nos sorprenderán esta tercera y última temporada de 'Valeria', la serie más popular de Netflix, por lo que te haremos un repaso de los looks más icónicos que han llevado a lo largo de estas últimas dos temporadas y que no pasaron desapercibidos.

Vestido de crochet.

'Total look' de mini falda y blazer oversize.

Prendas a todo color.

Vestidos mini de lentejuelas.

Prendas de cuero y satén.

Estos son algunos de los looks más icónicos que hemos visto en las dos temporadas de nuestra serie favorita, 'Valeria'.