No queremos vestidos después de ver este conjunto de crochet blanco (y elegante) de Massimo Dutti que Sassa de Osma corona con sandalias doradas

No hay mejor forma de empezar el fin de semana de coronación de Carlos III que con este lookazo blanco de crochet que se acaba de marcar Sassa de Osma de Massimo Dutti que lo podrían llevar la Reina Letizia o Kate Middleton por lo elegante que es. Aunque eso sí, la aristócrata nos ha dejado claro que los vestidos más primaverales se siguen llevando con sus bailarinas de terciopelo favoritas que aman las chicas francesas. Si hace unos meses dedicábamos un artículo al estilo de Sassa de Osma que se había convertido en una de las mejores vestidas de ARCO, del vestido más bonito y elegante de Massimo Dutti para empezar marzo por las calles de Madrid o del vestido español de Dior en París, hoy lo hacemos de los zapatos de la primavera que aman las chicas francesas con más estilo. Si tuviésemos que resumir en pocas palabras cómo es el estilo de la abogada, diseñadora y ex modelo Sassa de Osma sería elegante, atemporal y un tanto vintage. Contrajo matrimonio con el príncipe Christian de Hannover, lo que la convierte en miembro de la familia real, y su presencia no pasa desapercibida con cada look que luce por su sofisticación y discreción, siendo toda una referente para todas aquellas amantes de la moda más clásica y elegante que jamás pasará de moda. Porque no solo de Ayuso, Vicky Martín Berrocal y Marta Sánchez viven los looks de esta primera semana de mayo, Sassa Osma es toda la inspiración que necesitan las chicas que mejor visten de Madrid, y las madres de comunión más elegantes.

Porque Sassa de Osma tiene claro que el crochet es el tejido estrella cuando empieza la primavera y ella lo ha alejado de los vestidos más playeros para sorprendernos con este conjunto de lo más elegante. ¿Quién dijo que el crochet no es elegante? Conocido también como ganchillo, esta técnica hace referencia a un tipo de tejido realizado generalmente con hilo o con lana que lleva presente en la moda desde tiempos inmemoriales. Generalmente asociado a nuestras abuelas, o incluso a esos tapetes tan típicos que cubrían las mesas camillas de sus casa, y que están en nuestros recuerdos de la más tierna infancia. Si bien es cierto que durante un tiempo sufrió el desprecio de la moda, parece que esto está apunto de acabar. Y Sara Carbonero lo sabe y cada vez que llega el buen tiempo lo saca con un vestido boho elegante. Nada que ver con el lookazo elegante de Madre de comunión de Sassa de Osma.

Cárdigan punto crochet flecos, de Massimo Dutti Studio (99,95 euros)

cárdigan de punto Massimo Dutti

Sandalias tacón tiras con pulsera, de Massimo Dutti Studio (99,95 euros)

Sandalias doradas. Massimo Dutti

Unas sandalias doradas con las que Sassa de Osma coincide con la Reina Letizia que anoche también combinó unas de ese color con su vestido negro de estreno.